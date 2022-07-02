Захарова ответила главе МИД Латвии Ринкевичу на слова «терпи, моя красавица»: Эдгар, вы же не по красавицам

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2 июля 2022, 14:09 Источник: Мария Захарова

Мария Захарова, фото: t.me/s/MariaVladimirovnaZakharova

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила министру иностранных дел Латвии Эдгару Ринкевичу, продолжившему дискуссию о борще. "Эдгар, вы же не по красавицам. Найдите себе красавца, и пусть он терпит. А я не ваша". Споры о борще продолжались между Россией и Украиной несколько лет.

Украина подала заявку на включение культуры приготовления борща в список еще в марте 2021 года.

1 июля 2022 года ЮНЕСКО на внеочередной сессии межправительственного комитета организации внесла в список нематериального культурного наследия не сам борщ, а процесс его приготовления.

Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на информацию украинского чиновника Александр Ткаченко о включении украинский борщ в список нематериального культурного наследия, подлежащего особой защите. Он заявил, что "борщом и его рецептами мы с радостью поделимся со всеми цивилизованными странами, и с нецивилизованными людьми тоже, чтобы у них было хоть что-то яркое, вкусное и украинское".

"Олександре, украинский борщ признан нематериальной ценностью, которую нужно незамедлительно охранять? Жаль, раньше его просто ели", - ответила Захарова.

Она написала в Телеграм-канале: "... на заметку националистам, ненавидящим всё русское. Из первого упоминания борща (в путевых записках данцигского купца М.Груневега, 1584-1585 гг.) следует, что это блюдо русских жителей Киева".

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич прокомментировал эту информацию Марии Захаровой в Twitter на русском языке: "Нравится — не нравится, терпи, моя красавица" и получил ответ от нее.