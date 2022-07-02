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Аргументы Недели Общество 13+

Foreign Policу: украинских военных в последние недели стали меньше обучать

, 13:14 Источник: РИА Новости

Foreign Policу: украинских военных в последние недели стали меньше обучать
HIMARS, photo: Capt. Ian Sandall/Keystone Press Agency, globallookpress.com

Американский журнал Foreign Policy со ссылкой на должностных лиц Украины опубликовал материал, в котором сообщается о шатком положении украинских военных: в последние недели их стали меньше обучать. 

В сообщении издания говорится, что украинскин войска стали меньше обучать, «в результате чего они не могут использовать более продвинутые системы». 

В материале указано, что от Киева поступали жалобы из-за нехватки элементов, необходимых для использования оружия: «например, они не получили от США системы управления огнем».

Американское РСЗО «HIMARS» европейские и западные должностные лица «внедрять не торопятся», поскольку считают, что украинским военными нужно повысить свой уровень подготовки и пройти обучение, иначе предоставленное новейшей оружие сломается.

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