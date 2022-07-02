Глава Удмуртии Александр Бречалов подал в ЦИК документы для участия в выборах руководителя региона

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2 июля 2022, 12:06 Источник: Интерфакс

Александр Бречалов, фото соцсети

Глава Удмуртии Александр Бречалов в субботу, 2 июля, подал в ЦИК республики документы для участия в выборах руководителя региона. Выборы главы Удмуртии и депутатов Госсовета республики пройдут в сентябре, в Единый день голосования.

Пресс-служба главы региона сообщила, что "рабочая группа по приему и проверке документов, представляемых кандидатами в избирательную комиссию, приняла пакет документов". Бречалов выдвинут для участия в выборах главы Удмуртии партией "Единая Россия".

В выборах главы Удмуртии собираются принять участие депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия - За Правду" (СРЗП) Вадим Белоусов, представитель партии "Зеленая альтернатива" Георгий Лещев, руководитель фракции КПРФ в гордуме Ижевска Александр Сыров, представитель "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Владимир Сегал и координатор ЛДПР в республике Тимур Ягафаров.