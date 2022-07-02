Рогозин: спутники «Роскосмоса» ведут круглосуточную съемку территории Украины

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2 июля 2022, 11:32 Источник: Интерфакс

Дмитрий Рогозин, фото: Roscosmos/globallookpress.com

Спутники госкорпорации "Роскосмос" ведут круглосуточную съемку территории Украины, но показывать полученные снимки нельзя по регламентным причинам. Эту информацию раскрыл гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

По словам Рогозина, качество снимков таково, что по ним Минобороны РФ может принимать решения.

Госкорпорации задают вопросы по поводу съемок Украины из космоса. Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) в субботу ответил: "Что касается тех вопросов, которые нам задавали: а где же собственно съемка Украины. Да, конечно, мы эту съемку ведем. Круглосуточно, и в достаточном разрешении, что по ней можно принимать соответствующие решения в рамках министерства обороны. "В соответствии с регламентом мы это не публикуем, а передаем министерству обороны", - пояснил глава госкорпорации.