Китайские эксперты: позиция Пекина в отношении НАТО будет сдержанной, но жесткой

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2 июля 2022, 11:45 Источник: РИА Новости

Vasilii Smirnov/Russian Look, globallookpress.com

В новой стратегической концепции НАТО утверждает, что КНР противоречит ценностям альянса. Китай же в отношении организации займёт сдержанную, но жёсткую позицию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайских экспертов.

В новой стратегической концепции НАТО впервые упомянули Китай, заявив, что страна противоречит ценностям альянса.

Китайский эксперт Ван Ивей заявил, что намерение США превратить НАТО в «стратегический инструмент США для сдерживания Китая» очевидно.

По мнению Ивэя, для НАТО Китай и Россия – предлог для легитимизации своего существования. Также США стремятся установить новые правила будущей глобализации, несмотря на китайскую инициативу «Один пояс, один путь».

Гайгай отмечает, что ключом к ответу Пекина НАТО является сохранение «рациональной, выгодной, сдержанно жесткой позиции». Сдержанная позиция обусловлена нежеланием разрушать отношения с США и Европой, а также уступать «по ключевым вопросам». Эксперт выразил мнение, что КНР должна придерживаться своих интересов и идти своим путём, несмотря на уступки со стороны других стран, в том числе США.