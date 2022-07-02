Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович: риск появления оспы обезьян в России высок

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2 июля 2022, 10:18 Источник: РИА Новости

Риск появления оспы обезьян в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в том числе в России, высок так как зафиксирована вспышка в нескольких новых странах.

Эту информацию сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, - передает РИА Новости. В Европейский регион ВОЗ входят 53 государства-члена, включая Российскую Федерацию.

Вуйнович отметила, что организация рекомендует всем странам приложить максимум усилий для выявления новых случаев оспы и отслеживания контактов, чтобы контролировать вспышку.

За последнее время в 51 стране мира выявили более 5,1 тысячи случаев заражения оспой обезьян, при этом пути распространения инфекции на данный момент не совсем понятны. Комитет ВОЗ по ЧС признал "чрезвычайный характер" ситуации.