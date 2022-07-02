Сегодня праздник инопланетян - Всемирный день НЛО

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2 июля 2022, 09:36 Татьяна Савкина

2 июля отмечается профессиональный праздник людей, занимающихся изучением паранормальных явлений и объектов, которым приписывается внеземное происхождение.



«Уфология» — термин, который происходит от англоязычной аббревиатуры UFO (Unidentified Flying Object). В русском языке аналогом является НЛО (неопознанный летающий объект).



История уфологии началась с событий 1947 года, когда житель маленького городка Розуэлл в пустыне штата Нью-Мексико нашел странные обломки после грозы. Решили, что разбилась "летающая тарелка" с инопланетянами.



Вскоре во всех местных газетах появилась статья о захвате Военно-воздушными силами летающей тарелки. Власти США тут же засекретили всю информацию по данному делу и опубликовали опровержение, где говорилось, что это не инопланетный корабль, а всего лишь метеорологический зонд.



Что было это на самом деле, до сих пор неизвестно. Несмотря на отсутствие непосредственных доказательств падения НЛО в Розуэлле, в городе установили памятник, "подтверждающий" подлинность "места крушения". Надпись на памятнике гласит: "Мы не знаем, кто они были. Мы не знаем, почему они прилетели. Мы только знаем, что они изменили нашу точку зрения на Вселенную".



Также в Розуэлле находится Международный музей и исследовательский центр НЛО, который открылся в начале 1990-х годов. Его экспонаты включают информацию о происшествии 1947 года, о кругах на полях, НЛО и так далее.



В мире существует множество различных мнений о том, существует ли инопланетная жизнь и посещали ли НЛО нашу планету. Кто-то уверен, что мы являемся единственными разумными существами во Вселенной, а кто-то активно оспаривает это.



Из разных стран на протяжении веков поступали сообщения о летательных аппаратах, приземляющихся на нашу планету, некоторые даже утверждали, что из них выходили странные существа.



Сохранились наскальные рисунки, обнаруженные на разных континентах мира, датированные начиная еще XIII веком до нашей эры, и фрески, принадлежащие нашей эре, на которых изображены якобы инопланетяне.



По наблюдениям уфологов, Россия — наиболее посещаемая инопланетянами страна, за ней следуют Великобритания и Шотландия.



Никто не знает, сколько еще тайн и открытий ожидают человечество на пути к познанию других форм жизни и цивилизаций. Поэтому уфология имеет свое право на существование и развитие, а празднование Дня НЛО только укрепляет веру и объединяет усилия энтузиастов и ученых со всех стран.



* Материал подготовлен на основе открытых источников.