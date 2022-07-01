Латвийский пастор призывает жителей страны рыть бункеры

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

1 июля 2022, 22:43 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: pixabay.com

Я так понимаю, что есть в Латвии думающие люди, а главное – реально смотрящие на многие вещи. Например, латвийский пастор Кристс Калниньш обеспокоен тем, что правительство страны не говорит всей правды жителям – что делать, если Балтию «оккупирует» Россия.



Пастор Калниньш ссылается на «осуществление 5-й статьи НАТО в условиях Балтии означает, что Балтию оккупируют». Но еще более пугает и возмущает священнослужителя то, что латвийское правительство ничего не сделало, чтобы подготовить людей к этому:



«Я действительно не чувствую себя в большой безопасности от того, что сюда привезут пару каких-то противотанковых систем. Я считаю, что все военное оснащение Европы следует разместить ближе к Германии, приблизить к восточной границе. Иначе я должен сказать, милые жители Латвии, начинайте рыть бункеры. Потому что наилучшая подготовка к ситуации – быть готовым! Меня поражает такая нерешительность и нерасторопность латвийского правительства, если 5-я статья осуществится… Если обороноспособность не готова обеспечить безопасность здесь, в Латвии, она должна стать такой. И люди должны быть готовы. Ссылка на 5-ю статью не дает никакого основания думать, что мы в безопасности», - заявил пастор.



Суть 5-й статьи НАТО означает, что страны Балтии могут быть оккупированы РФ, а союзники (НАТО) могут и обязаны защитить Прибалтику.



Как видим, не все в это верят… Даже священники.



Меня удивляет одно – почему пастор Калниньш не даст совет националистам – нацистам Латвии, что не следует испытывать терпение русских? Тогда и бункеры рыть не придется!