Националисты Латвии желают отобрать Калининград

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

1 июля 2022, 20:20 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Как оказалось, но пределу ненависти и нацизму нет! Пример тому – Латвия. Точнее, националисты Латвии, которые сейчас рулят страной. Каждый день все новые предложения – запретить русский язык, оккупантов выгнать, Калининград отобрать у России!

Я еще могу понять, когда весомые, большие, экономически сильные страны говорят что-то подобное – идет борьба за лидерство в мире! Но, когда страна, которая практически не имеет ничего своего, начиная от американского правительства в Латвии, проданными землями заморским бизнесменам, бегущих людей в поисках лучшей доли, тотальной нищеты, пытается рассуждать о больших делах с понтами, то, право слово, глупо!

Намедни, экс-министр МВД Латвии Марис Гулбис решил высказать свое «серьезное» мнение о Калининграде, и, конечно, пожурить США с Великобританией… Истинная правда!

«Байден должен сказать Путину – «Владимир, мы сейчас возьмем Калининград за то, что вы сделали на Украине». У меня есть подозрения, что Рейганов, Черчиллей больше нет! Лидеры западных стран стали мягкими. А может Латвия и Литва должна сделать грязную работу и победить тех русских?» - заявил г-н Гулбис.

Лично мне на ум приходит литературное слово – дурак! А вам, дорогие читатели, какое? Не стоит стесняться – говорите!

Давайте все расставим по своим местам и сделаем выводы! Я так понимаю, что г-н Гулбис объявил «тихонько» войну России! И приплел еще и Литву! А как иначе? «А может Латвия и Литва должна сделать грязную работу…»

Вона как! Латышский политик практически объявил России войну?!

Где же ответ России? Впрочем, дуракам отвечать можно тогда, когда миску гороха навернут! Россия и не то еще слышала!

Кстати, не я одна придерживаюсь подобного мнения, но и латвийский публицист Лато Лапса высказал публично свое мнение о Марисе Гулбисе:

«На мой взгляд, г-н Гулбис – шут! И то, что он говорит – кривлячество. Он испуганный политик, который изо всех сил пытается привлечь к себе внимание. Да и пусть живет он, этот человек!»

И это говорит латыш.

А теперь представим!!! Латышский политик решил с дедовскими навозными вилами «штурмовать» российскую границу… Что там рядышком есть из российских городов? Псков, например! А, что в Пскове есть? Псковская дивизия, однако…

Мне интересно, когда человек открыл рот, то он должен думать, что говорить? Так можно и без родины остаться и жить в бегах, в бегах, в бегах…