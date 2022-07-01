Латышские националисты назвали Михаила Юрьевича Лермонтова… «офицером геноцида»

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1 июля 2022, 18:31 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Репродукция картины «Портрет М.Ю.Лермонтова» художника П. Е. Заболотского. 1837 год. Государственная Третьяковская галер

То, что латышские националисты совершенно выжили из ума от своей ненависти ко всему русскому – ожидаемо! Но зачем же так открыто показывать свою латышско-хуторскую неграмотность? Нынче, депутат Сейма Латвии Айнар Башкис заявил – «Ломоносов был научным функционером, а Лермонтов был офицером армии геноцида». Вона как!



Совершенно серьезно изрек новоиспеченный депутат Бишкис.



Почему подобное хуторское и недавно «отмывшиеся» ОНО решило вспомнить великих русских?



Да потому, что решили в Риге переименовать улицы им. М. Ломоносова, и М. Лермонтова!



Увы, в Латвии же нельзя просто переименовать, а надо высказать свое неграмотно-хамское мнение в отношении русских!



«Особый восторг вызывают улицы Ломоносова и Лермонтова в Риге. Первый был научным функционером, у которого нет ни одного научного труда. Ни одного. Второй – офицер армии геноцида в кавказской войне», - заявил депутат Айнар Башкис.



Если честно, то я сперва подумала, что желтая вода «пуйке» (парень - лат.) ударила в голову – жара же в Латвии под +32 градуса! Вот он болезный и не выдержал климатических «настроений»… Да вспомнила, как мне «вчерась» моя подруга-врач говорила – «Смотрю на некоторые лица в Сейме и думаю, что надо бы скорую вызвать и доставить их на лечение, на Твайку». Поясняю! На улице Твайка в Риге находится психиатрическая лечебница, куда отправляют всех «непригодных» в психологическом аспекте…



Нет, ошиблась я! Дело тут не в заболевании, а в чудовищной необразованности! Таких людей, да и страну в целом, только пожалеть надо! Потому как нет у этой страны будущего! Просто нет! Те, кто желает получить приличное образование и знания, увы, «свалили» из прекрасной Латвии! Есть те, которые остались – их мало, но они целеустремленные и усердные!



Судите сами! Намедни, латышские СМИ опубликовали цифры – более 670 000 латвийцев уехали за пределы страны, чтобы работать и жить в ином месте! Страшные цифры! В стране, где немного более 1, 5 мил. человек – 670 000 уехало! Кто же остался? В большинстве своем такие вот депутаты, представители ЛГБТ, да и те, кто более-менее зарабатывает… Ай да! Про украинских гостей забыла – их тут более 33 000 человек!



Но вернемся к «нашим баранам» - Айнарсу Башкису.



Совершенно очевидно, что сей «выдающийся» депутат отродясь не читал работ Михаила Васильевича Ломоносова! Если бы обратил г-н Башкис свой «трезвый» взор хотя бы в Википедию, то обнаружил бы такие неясные доселе «названия», как молекулярно-кинетическая теория, термодинамика, наличие атмосферы у планеты Венера… Не говоря уже о том, что Великий Ломоносов создал первую в России научно-исследовательскую и учебную химическую лабораторию в 1748 году! А чем в это время славилась Латвия? Какими научными открытиями занимались предки депутата Башкиса?



Латышскому «пуйке» и неведомо, что Михаил Васильевич Ломоносов был почетным членом Шведской королевской академии, Болонского института! А то, что Московский Государственный Университет, куда стремятся тысячи иностранцев, носит название им. Михаила Ломоносова, конечно, и знать не знает!



Вот видите, дорогие читатели, как латышские «мудрецы» решили пройтись по Великим Людям России! Даже и Михаила Юрьевича Лермонтова «не пожалели»! Как глаза открыли нам, Святые Угодники, «недалеким» на русского поэта! Оказывается, Михаил Юрьевич был офицером «геноцида»! Я думаю, что тут объяснять «свиным рылам» о духовности, аристократии, престиже военных, а главное – таланте, который всех нас переживет, и произведениях, которые переведены на английский, немецкий, французский, финский, польский, шведский, датский, украинский, норвежский, словацкий, чешский и далее, далее – не стоит! Потому как нечего бисер перед свиньями метать!



А мне жаль, что произведения Михаила Юрьевича Лермонтова были переведены и на латышский язык! Зачем? Оставались бы подобные пуйки Бишкисы на своем образовательно-историческом уровне, как были при немецких баронах – батраками!



Кстати, а почему «прозорливым» депутатам Сейма не обратить свое внимание на Марту Скавронскую! Объясняю, потому как точно многие депутаты Сейма и их поклонники, отродясь не знают, а кто эта женщина? Вторая супруга Петра Первого! Екатерина Первая, которая родилась в Латвии, в Латгалии! Правда, читать она не умела, но на слух языки воспринимала хорошо!



Может так, нынешняя латышская националистическая элитка «присоседится» к Великим Русским! Хоть рядом постоять… и то благо!