Латышские националисты назвали Михаила Юрьевича Лермонтова… «офицером геноцида»

То, что латышские националисты совершенно выжили из ума от своей ненависти ко всему русскому – ожидаемо! Но зачем же так открыто показывать свою латышско-хуторскую неграмотность? Нынче, депутат Сейма Латвии Айнар Башкис заявил – «Ломоносов был научным функционером, а Лермонтов был офицером армии геноцида». Вона как!
Совершенно серьезно изрек новоиспеченный депутат Бишкис.
Почему подобное хуторское и недавно «отмывшиеся» ОНО решило вспомнить великих русских?
Да потому, что решили в Риге переименовать улицы им. М. Ломоносова, и М. Лермонтова!
Увы, в Латвии же нельзя просто переименовать, а надо высказать свое неграмотно-хамское мнение в отношении русских!
«Особый восторг вызывают улицы Ломоносова и Лермонтова в Риге. Первый был научным функционером, у которого нет ни одного научного труда. Ни одного. Второй – офицер армии геноцида в кавказской войне», - заявил депутат Айнар Башкис.
Если честно, то я сперва подумала, что желтая вода «пуйке» (парень - лат.) ударила в голову – жара же в Латвии под +32 градуса! Вот он болезный и не выдержал климатических «настроений»… Да вспомнила, как мне «вчерась» моя подруга-врач говорила – «Смотрю на некоторые лица в Сейме и думаю, что надо бы скорую вызвать и доставить их на лечение, на Твайку». Поясняю! На улице Твайка в Риге находится психиатрическая лечебница, куда отправляют всех «непригодных» в психологическом аспекте…
Нет, ошиблась я! Дело тут не в заболевании, а в чудовищной необразованности! Таких людей, да и страну в целом, только пожалеть надо! Потому как нет у этой страны будущего! Просто нет! Те, кто желает получить приличное образование и знания, увы, «свалили» из прекрасной Латвии! Есть те, которые остались – их мало, но они целеустремленные и усердные!
Судите сами! Намедни, латышские СМИ опубликовали цифры – более 670 000 латвийцев уехали за пределы страны, чтобы работать и жить в ином месте! Страшные цифры! В стране, где немного более 1, 5 мил. человек – 670 000 уехало! Кто же остался? В большинстве своем такие вот депутаты, представители ЛГБТ, да и те, кто более-менее зарабатывает… Ай да! Про украинских гостей забыла – их тут более 33 000 человек!
Но вернемся к «нашим баранам» - Айнарсу Башкису.
Совершенно очевидно, что сей «выдающийся» депутат отродясь не читал работ Михаила Васильевича Ломоносова! Если бы обратил г-н Башкис свой «трезвый» взор хотя бы в Википедию, то обнаружил бы такие неясные доселе «названия», как молекулярно-кинетическая теория, термодинамика, наличие атмосферы у планеты Венера… Не говоря уже о том, что Великий Ломоносов создал первую в России научно-исследовательскую и учебную химическую лабораторию в 1748 году! А чем в это время славилась Латвия? Какими научными открытиями занимались предки депутата Башкиса?
Латышскому «пуйке» и неведомо, что Михаил Васильевич Ломоносов был почетным членом Шведской королевской академии, Болонского института! А то, что Московский Государственный Университет, куда стремятся тысячи иностранцев, носит название им. Михаила Ломоносова, конечно, и знать не знает!
Вот видите, дорогие читатели, как латышские «мудрецы» решили пройтись по Великим Людям России! Даже и Михаила Юрьевича Лермонтова «не пожалели»! Как глаза открыли нам, Святые Угодники, «недалеким» на русского поэта! Оказывается, Михаил Юрьевич был офицером «геноцида»! Я думаю, что тут объяснять «свиным рылам» о духовности, аристократии, престиже военных, а главное – таланте, который всех нас переживет, и произведениях, которые переведены на английский, немецкий, французский, финский, польский, шведский, датский, украинский, норвежский, словацкий, чешский и далее, далее – не стоит! Потому как нечего бисер перед свиньями метать!
А мне жаль, что произведения Михаила Юрьевича Лермонтова были переведены и на латышский язык! Зачем? Оставались бы подобные пуйки Бишкисы на своем образовательно-историческом уровне, как были при немецких баронах – батраками!
Кстати, а почему «прозорливым» депутатам Сейма не обратить свое внимание на Марту Скавронскую! Объясняю, потому как точно многие депутаты Сейма и их поклонники, отродясь не знают, а кто эта женщина? Вторая супруга Петра Первого! Екатерина Первая, которая родилась в Латвии, в Латгалии! Правда, читать она не умела, но на слух языки воспринимала хорошо!
Может так, нынешняя латышская националистическая элитка «присоседится» к Великим Русским! Хоть рядом постоять… и то благо!
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