Коллективные ложные воспоминания: что такое эффект Манделы

Аргументы Недели → Общество 13+

1 июля 2022, 18:15 Диана Дьякова

Фото: The Red-Pill Photo Gallery / Flickr

Вы точно не раз встречали логотипы, узнать которые точно не составит труда. Но что, если какие-то детали будут отличаться от картинки в голове? Вспомним про известную игру «Монополия». Что придёт на ум при составлении образа того самого человека на коробке? Большая шляпа в форме цилиндра, усы, трость и монокль? Почти угадали, потому что монокля на глазу персонажа никогда и не было. Почему тогда люди помнят его с ним?

Вот и наша остановка. На этот случай ученые нашли ответ в эффекте Манделы. Так, что это такое, откуда появилось, и в чем его суть? Разберем обо всем по-порядку.



Эффект Нельсона Манделы заключается в том, что большое количество людей может помнить о событии, которого никогда не было. Название появилось во время фанатского съезда Dragon Con, в разговоре несколько участников думали, что Нельсон Мандела - южноафриканец, борющийся за права человека, умер в тюрьме. Но мужчина вышел из неё живым и здоровым на свободу и, более того, стал президентом ЮАР. Фиона Брум решила заняться более подробным изучением странного феномена, введя название в обиход.



О причинах возникновения эффекта есть множество теорий. Более логичным обоснованием больших несостыковок принято считать ложные воспоминания, созданные из-за белых пятен в памяти на какие-то события, из-за чего мозг сам додумывает ассоциативные детали. У этого процесса даже есть название - конфабуляция. Вторая версия кроется во влиянии интернета. Так как эффект получил своё распространение именно в цифровую эпоху, ученые пришли к выводу, что именно фейки и быстрый доступ к не всегда верной информации приводят к умножению количества ложных воспоминаний.



Фиона Брум же придерживается более мистической теории о существовании параллельных вселенных. По ней человек может перемещаться в разные реальности и в итоге сохранять воспоминания из всех прошедших вселенных. Раз уж мы отошли об более научных версий, теорию о сбоях в матрице тоже стоит упомянуть. Матрица, прямо как в известной трилогии, всего лишь симуляция реальности. Отсюда и ложные воспоминания и даже дежавю.



Несмотря на научные объяснения, к общему знаменателю учёные не пришли, а потому, вам решать, чему верить, а чему нет.