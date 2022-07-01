Численность птиц Краснодарского края снизится из-за сокращения территорий орнитологического парка

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1 июля 2022, 17:50 Полина Попова

17 июня Российский Футбольный Союз анонсировал на своем официальном сайте строительство Национального футбольного центра на федеральной территории “Сириус”. Для этого будет отдана часть территорий, занятых под природный орнитологический парк.



Большая часть территории парка находится в Имеретинской низменности. Сам природный парк был создан в 2010 году в качестве компенсации экологического ущерба, нанесенного местности в рамках строительства здесь Олимпийских объектов. “Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности является олимпийским наследием в области охраны окружающей среды, цель его создания – восстановление и сохранение природных комплексов Имеретинской низменности”, - написано на официальном сайте парка.



Тем не менее часть ООПТ (Особо охраняемой природной территории) собираются отдать под строительство Национального футбольного центра. “Мы создадим все условия для того, чтобы существующая инфраструктура «Сириуса» могла быть использована для поэтапного запуска Национального футбольного центра”, - сообщает Председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева.

Территория парка, действительно, находится в ведении “Сириуса”. Однако, по словам Романа Мнацеканова, старшего координатора проектов Представительства WWF России в экорегионе “Российский Кавказ”, переход этой территории под управление “Сириуса” не снижает их значимости для сохранения видов птиц и мест их обитания. “В проекте предлагается сократить оставшиеся территории для размещения футбольных полей. Естественно, с орнитологической точки зрения, это приведет к сокращению мест обитания птиц и снижению их численности. <...> Большинство видов птиц, избегающих соседства с человеком, не сможет использовать эти преобразуемые территории”, - пишет эксперт. Роман Мнацеканов также сообщает, что в случае полной утраты парка птицы будут улетать южнее, что приведет к “обеднению многообразия птиц в Сочи”.



Более того, как утверждает эксперт, “до настоящего времени законодательно не урегулирована процедура изменения границ, площади ООПТ в связи с изменением границ субъектов РФ или созданием федеральных территорий”. Свою позицию он подкрепляет Пунктом 4 Статьи 58 Федерального закона “Об охране окружающей среды”: “Изъятие земель природно-заповедного фонда запрещается, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами”. “А действующим федеральным законодательством возможность ликвидации ООПТ не предусмотрена! Более того, до настоящего времени законодательно не урегулирована процедура изменения границ, площади ООПТ в связи с изменением границ субъектов РФ или созданием федеральных территорий”, - пишет Роман Мнацеканов.



Что касается нового центра по подготовке сборных по футболу, то он будет предназначен и для пользования учащимися “Сириуса”.