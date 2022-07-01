Астрономические шахматы

Аргументы Недели → Общество 13+

1 июля 2022, 17:24 Ира Панова

Мы с вами привыкли, что шахматы – это игра для двоих. А можем ли мы представить, как эту игру возможно было реализовать для семи человек? На самом деле можем. Эта игра впервые была описана в «Книге игр», написанной в 1283 году на староиспанском языке.

Отметим, что игра сама по себе азартная, и целью в ней было – заполучить все ставки своих соперников. В начале раунда игроки соглашались на определенный размер ставки, а целью игры было собрать как можно больше «ставок».



Как выглядела доска.

Доска для астрологических шахмат изготавливалась в виде семистороннего многоугольника, соответственно, для семи игроков. Внутри располагались восемь кругов, разделенных на двенадцать разделов – согласно количеству знаков зодиака. Фигуры знаков зодиака располагались в соответствии с их порядком: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы. Через доску проходила линия, разделяющая все внутренние круги, внутри получившегося игрового поля находились «квадратики», как в знакомой нам версии шахмат. На эти «квадратики» ставились фигуры семи планет, а каждый «квадратик» имел цвет той планеты, которую на него ставили. Так же внутри поля было четыре цветных круга, означающих четыре главных элемента. Элемент огня – красный круг, воздух – фиолетовый, вода – белый, земля – коричневый, выглядел как шар и располагался в центре.

Правила игры.

Каждый игрок подбрасывал семисторонний кубик, и в зависимости от выпавшей цифры игроку «присваивалась» планета. Тот, кому выпала «7» получал Сатурн, «6» - Юпитер, «5» - Марс, «4» - Солнце, «3» - Венера, «2» - Меркурий, «1» - Луна. Начальная позиция фигуры игрока – «любимый» дом соответствующей ему планеты или в доме в крайнем левом квадрате. Сатурн начинается в Водолее, Юпитер в Стрельце, Марс в Скорпионе, Солнце во Льве, Венера в Тельце, Меркурий в Деве и Луна, или Луна в Раке.

Начальное положение всех фигур – крайняя левая сторона. Фигуры «ходили» всегда вправо. Игроки передвигали фигуры в соответствие с тем, какое число выпало при броске семистороннего кубика. Они выигрывали или проигрывали ставки в зависимости от расположения фигур игроков. Игрок мог получить три ставки, если планеты соперников находятся на расстоянии 120°, либо мог проиграть двенадцать ставок, если планета соперника находится в том же знаке, что и его.





Как выглядели фигуры.

Сатурн – самая высокая фигура из всех. Его изобразили в виде старого сгорбившегося мужчины. На его лице изображено беспокойство и грусть, а из одежды на нем только белье и черная мантия, обернутая вокруг головы.

Фигура Юпитера находится рядом с фигурой Сатурна и выглядит как мужчина средних лет. Лицо его радостно. Одежда на нем зеленого цвета, а капюшон на голове – ультрамаринового.



Марс изображен молодым человеком, обличенным в красные доспехи Древней Греции. В одной руке он держит меч, а в другой волосы отсеченной головы человека.



Солнце – молодой король с золотой короной на голове. Все его одеяние золотое. В левой руке у него яблоко, а в правой – цветочный венок, которым короновали Императоров.



Прекрасная Венера представляла собой фигуру молодой женщины, одетую в фиолетовые одежды. Длинные светлые волосы падают на спину, а на голове расположился цветочный венок. В правой руке она держит расческу, а в левой – зеркало, любуясь собой.



Меркурий – молодой мужчина, записывающий что-то в своей книге. Одежда его не однотонна, в отличие от других фигур - в ней сочетаются множество цветов.



И, наконец, Луна – молодая женщина в белой одежде, держащая в обеих руках фигуру спутника Земли.



Сейчас, конечно, вряд ли получится в такое сыграть, как минимум нужно отлично разбираться в астрологических понятиях и знать зависимость планет, знаков зодиака, их домов и так далее. Аж голова кипит. Но если вдруг вы большой фанат астрологии, то в этой игре сможете найти себе развлечение.