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Аргументы Недели Общество 13+

Медведев: зависимость РФ от импортных поставок в сфере научного приборостроения велика

, 16:31

Медведев: зависимость РФ от импортных поставок в сфере научного приборостроения велика
Председатель Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, Russian Government/ globallookpress.com

Председатель Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что зависимость РФ от импортных поставок в сфере научного приборостроения велика. Об этом он сообщил в ходе совещания на площадке МФТИ.
«Зависимость РФ от импортных поставок в сфере научного приборостроения велика, и недружественные страны не упустили шанс воспользоваться этим», -добавил Медведев.

Председатель Совбеза также поделился, что у России есть потенциал в сфере приборостроения, однако основная проблема связана с созданием серийных образцов.

«Нам нужно будет сделать все, чтобы заменить зарубежное оборудование на отечественные аналоги, которые не уступают ему по техническим характеристикам, и у нас здесь много чего есть», - считает Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев назвал непростым, но необходимым и взвешенным решение о начале спецоперации по защите Донбасса и демилитаризации Украины 24 февраля нынешнего года.

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