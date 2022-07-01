Медведев: зависимость РФ от импортных поставок в сфере научного приборостроения велика

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1 июля 2022, 16:31

Председатель Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, Russian Government/ globallookpress.com

Председатель Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что зависимость РФ от импортных поставок в сфере научного приборостроения велика. Об этом он сообщил в ходе совещания на площадке МФТИ.



«Зависимость РФ от импортных поставок в сфере научного приборостроения велика, и недружественные страны не упустили шанс воспользоваться этим», -добавил Медведев.



Председатель Совбеза также поделился, что у России есть потенциал в сфере приборостроения, однако основная проблема связана с созданием серийных образцов.



«Нам нужно будет сделать все, чтобы заменить зарубежное оборудование на отечественные аналоги, которые не уступают ему по техническим характеристикам, и у нас здесь много чего есть», - считает Медведев.



Ранее Дмитрий Медведев назвал непростым, но необходимым и взвешенным решение о начале спецоперации по защите Донбасса и демилитаризации Украины 24 февраля нынешнего года.