Медведев: зависимость РФ от импортных поставок в сфере научного приборостроения велика

Председатель Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что зависимость РФ от импортных поставок в сфере научного приборостроения велика. Об этом он сообщил в ходе совещания на площадке МФТИ.
«Зависимость РФ от импортных поставок в сфере научного приборостроения велика, и недружественные страны не упустили шанс воспользоваться этим», -добавил Медведев.
Председатель Совбеза также поделился, что у России есть потенциал в сфере приборостроения, однако основная проблема связана с созданием серийных образцов.
«Нам нужно будет сделать все, чтобы заменить зарубежное оборудование на отечественные аналоги, которые не уступают ему по техническим характеристикам, и у нас здесь много чего есть», - считает Медведев.
Ранее Дмитрий Медведев назвал непростым, но необходимым и взвешенным решение о начале спецоперации по защите Донбасса и демилитаризации Украины 24 февраля нынешнего года.
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