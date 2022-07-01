На неделе моды в Москве прошёл показ коллекции якутского дизайнера

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1 июля 2022, 15:17

Фото с показа 25 июня в парке ВДНХ

С 21-26 июня в Москве проходила неделя моды. Попасть на неё может каждый человек, живущий в Москве, но чтобы занять своё законное место в первом ряду придётся получить приглашение от модели и творца, или же купить билет на официальном сайте. В рамках недели моды множество российских дизайнеров представили свою коллекцию, одной из них стала MARFA FEDOROVA.

Марфа Фёдорова - якутский дизайнер, ее коллекции это сумасшедшее сочетание стилей, красок и фактур. Вещи отражают мир Лондона, Москвы, Нью-Йорка в тесной связи с глубинной Россией. Марфа окончила колледж дизайна в Якутске, затем – Академию Вячеслава Зайцева в Доме Моды в Москве и знаменитый колледж St. Martin’s в Лондоне.

25 июня в Москве, возле фонтана «Дружбы Народов» в парке ВДНХ. На огромной светлой локации собрались толпы людей, чтобы глазком увидеть новую работу Марфы. Но мы с вами оказались в самом эпицентре событий, заняв место в первом ряду.

Представление началось с очень аутентичной музыки и лучей закатного солнца, которые добавили большего эффекта шоу.

Основными цветами новой коллекции стали: розовый, белый, кирпичный, молочный, чёрный и синий.

Очень нежные и простые образы сочетались с дерзким макияжем и интересными прическами. Массивные графичные стрелки, сияющие скулы, аксессуары в виде легендарной, присущей только Марфе, шахматной фигуры коня, ходящего буквой «Г», а также непростые перекрученные между собой косы сильно залитые лаком.

Данная коллекция стала продолжением истории девушки из большого города, фактурные, простые платья и костюмы вместе с жилетками, головными уборами, аксессуарами из стекляруса.

Многие модели на показах Марфы имеют определенный типаж внешности, почти все они обладают, так называемым “baby face”, но с интересными деталями, будь то острые скулы или подбородок.

Золотовласая красавица, облаченная в хлопковую рубашку с лоснящейся юбкой, в сочетании с ярким острым макияжем, который абсолютно не забирает все внимание на себя.

Ещё один интересный образ, хлопковое платье, длинные кручёные косы и розовая стеклярусная панама.

Легкое атласное платье в маленький цветочный принт, с массивной стеклярусной жилеткой.

Общее фото выхода моделей с показа MARFA FEDOROVA. Все модели босые, что является ещё одной деталью этой фольклорной атмосферы.

Коллекция Марфы, благодаря соответствующей музыке ZVENTA SVENTANA создала атмосферу сельских пейзажей в совокупности с мегаполисом, что полностью передало, то самое настроение девушки из большого города.

Вещи, представленные на показе, пока не поступили в продажу, но на сайте Марфы можно приобрести другие творения дизайнера, не менее интересные, со своей историей и культурой.