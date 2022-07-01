Для мигрантов ужесточат требования

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1 июля 2022, 14:08

Государственные органы РФ планируют ужесточить меры контроля за мигрантами. Например, они будут не только сдавать экзамен по русскому языку, но и проходить устное собеседование.



Кроме того, иностранцев могут проверить на знание техники безопасности. Эксперты полагают, что инициативы приведут к увеличению числа коррупционных поборов. Дополнительно к этому часть иностранцев уйдёт в нелегалы.



Ужесточение требований для въезда и нахождения мигрантов в стране направлено на «повышение качества трудовых ресурсов». Депутаты Госдумы предлагают доучивать гастарбайтеров. Активист Алексей Егоркин напомнил, что проверку на знание русского языка можно было бы проводить ещё до приезда иностранцев в Россию. Если въехал в страну как турист и начал трудиться, то будешь наказан.



Правоохранительные структуры выступают за сокращение анклавов, которые создают мигранты при переезде в Россию. Большая часть «трудовых ресурсов» в страну поступает из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. В основном они слабо владеют русским языком, плохо ориентируются в культуре государства. После распада Советского союза в школах стран СНГ перестали преподавать русский язык. В итоге в России имеется несколько миллионов человек, которые вообще не говорят по-русски. Их крайне сложно интегрировать в российское общество.



