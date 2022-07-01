Молодёжь рулит

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1 июля 2022, 12:41 Екатерина ЯДРОВА

Фото Александра Барыкина. Молодёжь АПЗ на велопробеге

Команда Молодежного совета Арзамасского приборостроительного завода возглавила колонну на городском велопробеге, посвященном Всероссийскому дню молодежи.

Городской велопробег состоялся в Арзамасе 25 июня. Стройная колонна велосипедистов стартовала с площади 1 Мая. Во главе – многочисленная команда Молодежного совета АО «АПЗ». 21 приборостроитель в корпоративной одежде и с флагами предприятия проехались по улицам Пландина, Парковой, Калинина, проспекту Ленина, улицам Свободы и 50 лет ВЛКСМ.

Встречные автомобили приветствовали велопробег звуковыми сигналами.

– Здорово отмечать День молодежи в кругу коллег-заводчан, – поделилась впечатлениями начальник ПРБ цеха №54 Екатерина Лопухова. – В дороге я ощущала невероятную энергию и поддержку своих единомышленников из Молодежного совета.