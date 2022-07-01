Молодёжь рулит

Команда Молодежного совета Арзамасского приборостроительного завода возглавила колонну на городском велопробеге, посвященном Всероссийскому дню молодежи.
Городской велопробег состоялся в Арзамасе 25 июня. Стройная колонна велосипедистов стартовала с площади 1 Мая. Во главе – многочисленная команда Молодежного совета АО «АПЗ». 21 приборостроитель в корпоративной одежде и с флагами предприятия проехались по улицам Пландина, Парковой, Калинина, проспекту Ленина, улицам Свободы и 50 лет ВЛКСМ.
Встречные автомобили приветствовали велопробег звуковыми сигналами.
– Здорово отмечать День молодежи в кругу коллег-заводчан, – поделилась впечатлениями начальник ПРБ цеха №54 Екатерина Лопухова. – В дороге я ощущала невероятную энергию и поддержку своих единомышленников из Молодежного совета.