«Известия» сообщают, что россиянам спишут более трех миллиардов рублей долгов в рамках процедуры внесудебного банкротства

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1 июля 2022, 09:05 Источник: Известия

рубли, Maksim Konstantinov/Global Look Press

Первый замминистра экономического развития РФ Илья Торосов заявил, что сумма списания долгов граждан страны по кредитам в рамках процедуры внесудебного банкротства составит более трех миллиардов рублей.

К настоящему моменту освободиться от задолженностей могут девять тысяч россиян из почти двадцати тысяч желающих, уточнил Илья Торосов.

Отмечается, что с сентября 2020 года, когда стартовала работа механизма внесудебного банкротства, по май текущего года сумма денежных средств по одобренным заявкам превысила три миллиарда рублей. Известно, что доля отказов в начале такой процедуры в РФ снижается.