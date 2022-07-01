Дина Аверина о победе в номинации «Лучший спортсмен»: это моя первая награда, которая не относится к художественной гимнастике

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1 июля 2022, 08:08

Dina Averina, photo: YUTAKA/AFLO, globallookpress.com

18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина дала комментарий RT, в котором рассказала о своих эмоциях от победы в номинации «Лучший спортсмен» на Премии РБ 2022.

Аверина отметила, что для неё это было неожиданным событием, поскольку это первая награда, которая отмечает ее спортивные успехи не в художественной гимнастике. Она также подчеркнула, что получать приз в «Лужниках» было «вдвойне приятно», здесь Аверина награждалась и раньше.

Также чемпионка поделилась планами на ближайшее время: мастер-классы, тренировки и выступления.

«Мы сейчас проводим мастер-классы по России. У нас получилась очень насыщенная жизнь. Мы ездили в Пензу, Казань, Санкт-Петербург. Тренируемся, успеваем выступать, ходим на мероприятия», — заключила она.