День города во Владивостоке загремит под фанфары – Дальневосточные

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1 июля 2022, 04:52

В эти выходные Владивосток отметит двойной праздник – День города и День работников морского флота. На центральной площади столицы Дальневосточного федерального округа выступит сводный детский оркестр участников фестиваля «Дальневосточные фанфары.

Всероссийский фестиваль-конкурс детских духовых оркестров «Дальневосточные фанфары»-2022 – уже третий, он проводится во Владивостоке ежегодно на базе Всероссийского детского центра «Океан».

«Дальневосточные фанфары»-2022В собрали победителей отборочного тура конкурса – 200 юных оркестрантов из Красноярска, Еврейской автономной области, Хабаровска, Уфы, Иркутска, Ангарска, Минусинска, Уссурийска и Кемерово.

В исполнении сводного оркестра на центральной площади Владивостока прозвучат произведения Александрова, Тухманова, Шаинского, Цоя, классические, народные и современные музыкальные композиции, марши, в том числе легендарный Марш Преображенского полка.

Кроме того, горожане увидят премьерный показ фрагментов первого в России «Детского духового шоу» в исполнении юных музыкантов.

Фестиваль-конкурс «Дальневосточные фанфары» проводится в рамках национального проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры и Министерства просвещения. В этом году фестиваль является частью всероссийского фестивального движения «Петровские музыкальные Ассамблеи», посвященного 350-летию со дня рождения Петра I. Организатором фестиваля выступает созданная в августе 2016 года Ассоциация «Духовое общество имени Валерия Халилова» при поддержке министерства культуры и архивного дела Приморского края и администрации Владивостока.