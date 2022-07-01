В Хабаровске поддержали идею освободить малоимущих от НДФЛ

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1 июля 2022, 07:51

В Государственной думе РФ предложили освободить граждан с низкими доходами от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Эту идею высказал председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов. В случае реализации инициативы в Хабаровском крае под эту категорию попадет более 170 тыс граждан.



Минфин в новой концепции бюджетной и налоговой политики на следующие три года предусмотрел льготы по НДФЛ. Так, предлагается освободить от налога все выплаты при увольнении, распространить право на налоговый вычет за платные медуслуги на недееспособных детей всех возрастов, дать регионам право расширять льготы по уплате налога при сделках с недвижимостью.

«Новые льготы затронут небольшое количество российских граждан. «Справедливая Россия - За правду» предлагает полностью освободить от НДФЛ малоимущих, граждан с доходами ниже прожиточного минимума. В России это около 20 млн человек», - отметил Сергей Миронов.



Председатель Совета регионального отделения партии, депутат Хабаровской гордумы Михаил Сидоров подчеркивает, что в регионе инициатива может затронуть около 170 тыс малоимущих.



«По данным на 1 июня 2022 г., МРОТ в Хабаровском крае составил 15 270 руб. в месяц. Конечно, на эти деньги прожить сложно. Мы согласны с позицией партии, что Минфин предлагает лишь точечные льготы, а сегодня необходимы более масштабные решения. Чиновникам пора осознать необходимость этих перемен. Только с помощью таких мер можно обеспечить прорывное развитие и социальную справедливость», — заключил Михаил Сидоров.

Пакет инициатив СРЗП уже внесла в Госдуму.