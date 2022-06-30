Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

На саммите НАТО в Мадриде случился конфуз из-за «салата в русском стиле»

, 23:23 , Шеф-редактор балтийского бюро АН

На саммите НАТО в Мадриде случился конфуз из-за «салата в русском стиле»

В Мадриде с 28 по 30 июня проходит саммит НАТО. Событие приурочено к 40-летию вступления Испании в Североатлантический альянс. На сей раз, столь важное мероприятие, не обошлось без скандала… Во всем «виноват русский салат»…

Понятно, что участники саммита, после столь бурных обсуждений, конечно, проголодались и отправились трапезничать в кафе… Но там их ждал «ужас» - в меню было российское блюдо… Совершенно серьезно! И называлось оно – «картофельный салат по-русски»!

Какие ингредиенты были в «скандальном» салате?

Картофель, горох, морковь, майонез… И вся эта «прелесть» называлась русским салатом!

Совершенно ясно, что у некоторых заморских гостей напрочь пропал аппетит и возник страх! Какой конфуз! И сюда русские «прорвались»!

В итоге название салата заменили – стал «традиционным»…

Вот, что только менять? Как мне «шепнула» моя коллега из Франции – «Салат расхватали моментально!»

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram