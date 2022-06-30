Генерала МВД Мельникова приговорили к 7 годам колонии за взятки

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30 июня 2022, 22:35 Александр Крохмаль, Журналист Источник: compromat.ru

Как стало известно, Хамовнический суд Москвы приговорил к семи годам колонии строгого режима бывшего первого замначальника Главуправления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России – генерал-майора Александра Мельникова. Его признали виновным в рамках рассмотрения уголовного дела о крупном мошенничестве и получении взятки. «Назначить Мельникову семь лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в 30 млн рублей», - огласила приговор судья Марина Фильченко.

Обвиняемый свою вину не признаёт и называет это дело провокацией. В прокуратуре требовали для него 8 лет колонии. Адвокаты же настаивали на полной невиновности. Помимо самого Мельникова на скамье подсудимых находились Иван Виков, Андрей Викол и Андрей Фролов. Викол осуждён на 8 лет колонии строгого режима и штраф в 30 млн рублей. Виков и Фролов получили по 7.5 лет колонии и так же 30 млн рублей штрафа. Требование об удовлетворении гражданского иска потерпевшего о моральном ущербе в 4 млн рублей было отклонено судом.

Защита Мельникова обжалует приговор, как сообщил представителям СМИ адвокат Александр Карабанов. «В апелляции мы будем настаивать на оправдательном приговоре, - сказал правозащитник. - Обвинение Мельникову основано исключительно на сомнительном заключении специалиста, не соответствующем ни научной базе, ни здравому смыслу». Карабанов считает, что «органами предварительного расследования не были добыты объективные доказательства причастности Мельникова к совершению преступлений».