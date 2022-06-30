В России значительно выросло число опасных почтовых фишинговых сайтов

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30 июня 2022, 20:43 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: istockphoto.com

СМИ утверждают, что в РФ резко увеличилось количество фишинговых сайтов, имитирующих сервисы экспресс-товаров за границу. Например, на таком портале как otzyvru.com пользователи сети оставили не менее 50 обращений только об одном сервисе – express-post-service.ru. «Посылка в США весом 2 кг обошлась в 17 тысяч рублей, - пишет один из пользователей. - Но спустя 2 недели данные об отправлении на сайте не обновились, после чего он работать перестал». Другой пострадавший сообщил, что отправленная через данный сервис посылка, вернулась ему обратно «Почтой России».

Ведущий аналитик Group ID-Digital Risk Protection Евгений Егоров отмечает, что количество ресурсов, якобы оказывающих услуги доставки посылок, с марта этого года увеличилось на 36%. «В основном такие сайты хорошо сконструированы, чтобы не вызвать подозрений, - сказал эксперт. - Но они используют несуществующие названия компаний». В Infosecurity Softline Company зафиксировали более 120 доменов, которые могут быть использованы в рамках мошеннической схемы. В поисковой выдаче «Яндекса» такие ложные сервисы могут находиться на первой странице запросов.

Часто бывает, что мошенники на своих фишинговых сайтах, указывают цену куда более низкую, чем проверенные сервисы. Это как раз и является той самой опасной ловушкой, на которую многие «клюют». В таких мошеннических схемах могут даже участвовать сразу несколько человек, имитируя якобы эффективную работу. Но на деле все те, кто занимается фишингом – не более, чем преступники, жаждущие лёгкой и почти мгновенной наживы. Поэтому эксперты считают, что россиянам надо быть крайне осторожными, ввиду ухудшения ситуации с интернет-мошенниками.