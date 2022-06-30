Наследство Карла Лагерфельда: кошка Шупетт - миллионерша?

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30 июня 2022, 18:29 Гаянэ Андрян

Карл Лагерфельд с кошкой Шупетт

Лагерфельд получил кошку Шупетт в подарок в 2011 году. Она была музой кутюрье, приняла участие в нескольких рекламных кампаниях. Шупетт имеет свой аккаунт в Instagram, на который подписано более 155 тыс. человек. У нее были персональные помощницы и телохранители, свой багаж во время перелетов. Шупетт делали маникюр, а ела она за одним столом со своим хозяином.

Дизайнера не стало утром 19 февраля. Он скончался после непродолжительной болезни в одном из частных госпиталей Парижа. О том, что он болен раком, знали его близкие люди, но он до последнего не обнародовал это в прессе. Сотни тысяч людей соболезновали Шупетт со столь ощутимой потерей.

После Лагерфельда осталось его пожелание о передаче любимому животному значительной части наследства. Шупетт могут достаться $200 млн наследства дизайнера. Прямым наследником кошка стать не сможет (хотя она осталась единственным близким существом Лагерфельда): законодательство Франции это не позволяет. Единственным сценарием для исполнения воли дизайнера может быть только тот, в котором он оформил правильные документы через Германию, где подобное наследование возможно.

Свою любовь к Шупетт, Карл выражал такими словами «Браки между людьми и животными недопустимы. Я никогда не думал, что влюблюсь в кошку», — с сожалением сказал однажды Лагерфельд.