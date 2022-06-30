Семья критиковавшая мемориал «Родина мать» из «Метр Девелопмент Групп» построит в Петербурге отель

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30 июня 2022, 17:59

Мемориал «Родина мать»

Влиятельная семья волгоградского бизнесмена Александра Андреева, владельца девелоперской фирмы «Метр Девелопмент Групп», заключившего соглашение со Смольным на реализацию двух крупных инвестпроектов в Петербурге, не отличилась особыми успехами на данном поприще в родном Волгограде. С 2013 года он являлся руководителем экспертной группы по внедрению регионального инвестиционного стандарта, а с 2015 – общественным представителем АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». При нем Волгоград не смог войти даже в топ-15 регионов по рейтингу состояния инвестиционного климата.

Более того, жена Андреева – Оксана Бабижаева, по совместительству являющаяся директором по маркетингу и PR компании «Метр Девелопмент Групп», призывает волгоградцев бежать из города, параллельно «объявив войну» символам отечественной славы и воинской чести РФ.

«Инвестиционный провал» едет в Петербург?

Недавно пресс-служба Смольного отчиталась о последних инвестиционных достижениях Петербурга. Губернатор Александр Беглов заявил о многообещающих инвестиционных перспективах. Но кто именно будет реализовывать столь позитивную стратегию развития города?

Одним из будущих инвесторов Петербурга выступает, например, владелец девелоперской фирмы «Метр Девелопмент Групп» Александр Андреев из Волгограда. На прошедшем в июне ПМЭФ-2022 он заключил соглашение о намерениях со Смольным о реализации двух крупных городских инвестпроектов - культурно-досугового центра у Невской ратуши и гостиничного комплекса в Зеленогорске общей стоимостью 4 млрд рублей.

Примечательно, что в родном Волгограде будущий петербургский инвестор входит в топ-100 богатейших людей города, при том, что официально ни на нем, ни на его фирме значительных активов не числится. Это позволяет предположить, что Андреев предпочитает «хранить деньги в сберегательной кассе», то есть подальше от глаз общественности и налоговых служб.

Также волгоградский бизнесмен в 2013-2015 годах являлся руководителем экспертной группы по внедрению регионального инвестиционного стандарта. С июня 2015 года он был назначен общественным представителем АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Волгоградской области. Однако отличиться на ответственных должностях за 9 лет работы ему не удалось. Более того, по результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, озвученного на том же ПМЭФ-2022, Волгоград не смог войти в топ-15 регионов по данному показателю. Такая же ситуация сложилась и в прошлом году. По сообщениям местного информационного агентства «Волга-Каспий», региональные власти не смогли создать благоприятные условия ведения бизнеса для привлечения значимых инвестиций. Издание делает вывод, что уже несколько лет регион проваливает инвестиционную политику, не улучшая своих показателей.

Зато владелец «Метр Девелопмент Групп» за эти годы успел отметиться в неприятной истории с неоплатой земельного участка в Волгограде в пойме реки Царица общей площадью 13992 кв. м. с недостроенным бассейном на его территории. Из картотеки арбитражных судов следует, что Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области требовал с Андреева 22,3 млн рублей, а также 6,5 млн рублей процентов за «неосновательное обогащение» в виде платы за фактическое пользование земельным участком. Суд частично удовлетворил иск комитета, приняв во внимание сроки давности по нему и перерасчет кадастровой стоимости, взыскав с ответчика в общей сложности 2,2 млн рублей.

Примечательно, что через некоторое время история повторилась. Жена Андреева Оксана Бабижаева, на которую он переписал данную собственность, стала новым фигурантом аналогичного судебного процесса, инициированного Комитетом по управлению государственным имуществом. Ее обязали выплатить 195 тысяч рублей по той же причине.

Бабижаева работает в тесном взаимодействии со своим мужем, занимая должность директора по маркетингу и PR «Метр Девелопмент Групп». При этом она запомнилась волгоградцам рядом неоднозначных заявлений о родном городе.

Борьба с «воинствующими символами».

Несмотря на то, что Волгоград в последние годы не может похвастать выдающимися результатами в инвестиционной сфере, он является городом-героем, миллионником, хранящим историческую память о великом мужестве и стойкости защитников нашей Родины в Великую Отечественную войну. Главным символом героизма и предметом гордости Волгограда является легендарный мемориал славы Мамаев Курган и центральная скульптурная композиция «Родина-Мать зовет!».

Именно главный символ стойкости стал объектом нападок со стороны жены Андреева Бабижаевой, раскритиковавшей в 2020 году монумент за его «слишком воинствующий образ».

«Без бренда и логотипа просто невозможно позиционироваться. Я не могу идти на переговоры по развитию с папкой, на которой изображена «Родина-мать», продвигать бренд под воинствующим символом, говорить об экологии. Есть только «Родина-мать», а дружелюбной и позитивной символики — нет. Из-за этого очень тяжело работать. Хочется не войны, а чего-то мирного, рабочего», — заявляла Бабижаева, комментируя новый бренд региона.

По ее мнению, скульптурная композиция олицетворяет нечто воинствующее, а не сплоченность народа ради защиты собственной родины, что вызывает недоумение, особенно сегодня, в то время, когда бойцы ВС РФ освобождают народ Донбасса от террора неонацистов из Киева во время проведения специальной военной операции.

Как сообщает издание «Комсомольская правда», в апреле 2022 года, во время обсуждения идеи создания туристического кластера в Волгограде, директор по маркетингу «Метр Девелопмент Групп» прямо заявила, что Мамаев Курган «кормил» туристами регион вплоть до начала 2000-х. И с тех пор повестка «военной памяти» якобы стала терять актуальность и востребованность у туристов.

Бабижаева откровенно лукавит, заявляя, что сегодня патриотическая повестка не интересна туристам. Волгоградская область занимает лидирующие строчки во всероссийских рейтингах в сфере туризма, наблюдается медленный, но стабильный рост привлекательности региона по данным показателям, несмотря на все существующие проблемы.

Согласно официальным данным, в 2014 году достопримечательностями Волгограда и области насладились 780 тысяч человек, в 2015 году эта цифра выросла до 819 тысяч, в 2016 году – до 930 тысяч человек. При этом в 2018 году, во время проведения Чемпионата мира по футболу, количество посетивших мемориал славы Мамаев Курган возросло сразу на 200 тысяч человек, по сравнению со средними показателями, за счет иностранных туристов, пожелавших своими глазами увидеть легендарный монумент.

«Почти каждый турист, который приехал в Волгоград на один из четырех матчей ЧМ-2018, поднялся на Мамаев курган и почтил память защитников Сталинграда», — заявил директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев.

С чем связан такой негатив к монументу со стороны Бабижаевой – неизвестно, но ее заявления по данному поводу вполне вписываются в общую концепцию мировоззрения жены волгоградского бизнесмена. В ноябре прошлого года, в пик пандемии коронавируса в стране, она призвала всех волгоградцев, у которых есть такая возможность, покинуть родной регион.

«Если у кого-то из вас есть возможность уехать отсюда – бегите!» — написала она в соцсетях, возмутившись условиями оказания помощи в медучреждениях и общей экологией города. Каких-либо реальных предложений по исправлению ситуации или о помощи со стороны Бабижаевой не поступило.

Семья Андреева уже в ближайшее время может приступить к реализации крупных инвестпроектов Петербурга, имея за плечами ряд не самых хороших историй в Волгограде. Также можно предположить, что волгоградский бизнесмен в своем стремлении поучаствовать в инвестиционных программах Северной столицы хочет исполнить мечту своей жены побыстрее покинуть неприятный для нее Волгоград. Однако неясно, как скоро Бабижаева, «воевавшая» с центральным мемориалом Волгограда, переключиться на исторические достояния города на Неве, которые могут показаться ей «слишком воинствующими»?