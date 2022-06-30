Глава управы Щукино Петр Сидоров и спецпроект прокладки странных коммуникаций на улице Расплетина

Аргументы Недели → Общество 13+

30 июня 2022, 14:41

Собственники помещений по адресу Расплетина, 19 в столице обратились в редакцию «АН» с просьбой разобраться, почему глава управы района Щукино города Москвы Петр Сидоров вместе с представителями ЕИРЦ и ГБУ Жилищник Щукино затеяли странный и ни с кем не согласованный проект по прокладке коммуникаций с очевидным нанесением ущерба собственникам нежилых помещений.

Собственники нежилых помещений, расположенных на цокольном этаже в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, ул. Расплетина, д. 19 сообщают, что недавно к ним прибыли подрядчики во исполнении заказа ЕИРЦ г. Москвы для прокладки совершенно новых коммуникаций по развязке трубопровода с целью измерения теплопотребления. Такие работы приведут к изменению планировочного решения, полезной площади и температурного режима на площадях собственников. Как выяснилось, сметой не запланированы какие-либо траты по восстановительным работам в этих помещениях, отсутствует информация о компенсации за простой в работе. Более того, известно об обязанности собственников допускать коммунальные службы к существующим коммуникациям, но о предоставлении допуска к несогласованной прокладке и разведению новых коммуникаций, существенно нарушающих положение владельцев помещений, ничего не известно. В письме Минстроя четко изложено, что в случае если проведение работ по ремонту существующих коммуникаций невозможно без причинения вреда имуществу собственников помещений, то восстановительные расходы должны быть заложены в проектной документации и смете. Собственникам был дан ответ, что такие расходы не заложены ни в смету, ни в проектную документацию. В случае изменения планировочного решения и полезной площади собственникам должна быть выплачена компенсация, что также не запланировано сметой и проектной документацией. Собственникам нежилых помещений, расположенных на цокольных этажах по вышеназванному адресу, хотелось бы получить четкий и ясный ответ, кто будет организовывать получение новых планов БТИ в компетентных органах после изменения планировочного решения. Какая будет выплачена компенсация в случае изменения планировочного решения, полезной площади, температурного режима? Почему в проектной документации нет информации о возможном изменении температурного режима? На все перечисленные вопросы собственники желают получить исчерпывающие ответы для дальнейшего принятия конструктивного решения по сложившейся ситуации.

Наши звонки в ЕИРЦ и ГБУ Жилищник Щукино выявили, что все ссылки на якобы проведенное собрание жильцов дома, чье-то письменное указание пока не имеют под собой никакой документальной основы.

28 июня глава управы Щукино провел встречу с владельцами помещений и пообещал оформить некий протокол встречи, на основании которого необходимо организовать соответствующие строительные работы, однако так и не смог предоставить никаких документальных подтверждений, предусматривающих проведение строительных работ по адресу Расплетина, 19.

В этой связи редакция обращается к главе Департамента городского имущества города Москвы Максиму Гаману, руководителю Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Вячеславу Торсунову, а также к главе управы Щукино Петру Сидорову с просьбой дать ответы на поставленные вопросы, представить «АН» координаты специалиста, уполномоченного дать редакции комментарий с соответствующим документальным подтверждением.