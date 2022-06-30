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Аргументы Недели Общество 13+

Кипр стал более посещаем в 2022 году

, 13:58

Кипр стал более посещаем в 2022 году
Фото: globallookpress.com

Кипр в этом году посетило в пять раз больше туристов, чем в прошлом году. Об этом сообщает «АБН».

В прошлом году посетителей было 156 тыс., а в этом 850 тыс., такую статистику предоставила статистическая служба Кипра.

Самая частая посещаемость республики. Достигающая в 40% наблюдается от жителей Великобритании.
В это же время другие 40% составляют три страны – Греция, Швеция и Германия.
Посещаемость поляками и израильтянами составляет 7,5% и 7%

Россияне в этом году Кипр не посещают из-за трудностей с авиасообщениями между территориями.

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