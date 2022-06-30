Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга вспомнила разговор с президентом Владимиром Путиным

И дня не проходит в Латвии, чтобы местные политики не вспоминали президента России Владимира Владимировича Путина! Вот и экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга предалась «ностальгии» - вспомнила свой первый разговор с лидером России.
Не могу не вставить, уж простите, свое словцо – хочу перефразировать цитату из романа Михаила Шолохова «Тихий Дон»… «Она может и думает о нем, а он об ей и не помышляет!»
Впрочем, что же «надумала» экс-президент Латвии на пенсии?
«В 2005 году я ездила в Москву, но познакомилась с Путиным намного раньше. В феврале 2001 года. В первой неофициальной беседе в Австрии я увидела в нем все то, что сказала Ангела Меркель – он сильно сожалел о распаде СССР. Мне он сам сказал на первой неформальной встрече в Австрии. Он тогда с семьей катался на лыжах в австрийских горах и купил в Австрии три боевых самолета. В моих глазах непонятен его аспект – стремление повернуть колесо истории вспять к восстановлению ему более приятной России, как центра силы СССР. Что нужно еще человеку – чего не хватает? На этом вся моя мудрость рушится – не понимаю?» - заявила экс-президент Латвии.
Оно и понятно – не все могут умом понять Россию… Ее надо душой чувствовать! А ежели душа иностранная с «гнильцой», то где понять-то?