Чем опасна работа на даче рассказала врач Чернышева

Аргументы Недели → Общество 13+

30 июня 2022, 13:16

Фото: globallookpress.com

Дачный труд имеет множество плюсов, это облагораживает человека, кормит его, целый день держит на свежем воздухе. Но, несмотря на все плюсы, есть весомые минусы для здоровья, об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышева.



Из-за неудобных поз, в которых часами приходиться стоять на огороде, возникают заболевания поясницы и позвоночника. А частые наклоны и не правильные подъемы тяжестей приводят к мышечно-тоническому синдрому, грыже и радикулиту.



Самая частая причина травм спины – строительные работы на дачном участке. Когда человек поднимается на крышу или красит стены, его тело длительное время находиться в неудобной позе.



« В итоге обостряются все хронические заболевания, связанные с позвоночником. Более того, при длительном нахождении в перевернутых позах, когда голова оказывается ниже уровня сердца, нарушается кровообращение. Здоровому человеку ничего не будет после подобных манипуляций. Но если есть сосудистое заболевание, то не исключены боли в голове, возможны гипертонический криз и нарушение мозгового кровообращения», - рассказывает Надежда.



Также врач отметила, что вредит и длительное нахождение на солнце. Самое опасное время работы – полуденные часы. В солнечные дни трудиться на грядках следует в головном уборе и правильно подобранной одежде, в противном случае можно заработать не только солнечные ожоги, но и обезвоживание, и тепловой удар.