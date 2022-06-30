Латвийский боксер Майрис Бриедис попал в немилость из-за России

Известный латвийский боксер Майрис Бриедес попал в немилость к националистически настроенным латвийцам… Почему? Да потому что спортсмен не стал отвечать на вопрос – «А на чьей ты стороне?» Речь идет о спецоперации…
Нынче в Латвии обязательно нужно ругать Россию – такова позиция государства! А еще следует «целовать» украинский флаг, отмечать день вышиванки и бесплатно обслуживать в бытовом плане гостей из Украины. Желательно, выступить, например, как Чулпан Хаматова, у памятника Милды с лозунгом, осуждающим Россию. Вот тогда ты, как оказалось, «интегрировался» в латвийское общество!
Те, кто не хочет говорить о спецоперации, просто не хочет, и не поддерживает подобные разговоры – нелояльный! Таким оказался боксер Майрис Бриедес – он не считает нужным рассуждать на тему спецоперации! Конкретного мнения не высказывает! В самом начале военных действий на Украине латвийский боксер сказал, что «любой человек не может радоваться, когда гибнут люди»… Увы, этого оказалось мало – с Майриса стали требовать ответ – «Ты за Украину или Россию?»
Видимо, такое давление надоело спортсмену, и он ответил – «Я ни на чьей стороне».
Латвийские «санкции» не заставили себя ждать – эфиры боев Майриса Бриедиса более не показывают по ТВ – табу!
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