Латвийский боксер Майрис Бриедис попал в немилость из-за России

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

30 июня 2022, 13:09 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: globallookpress.com

Известный латвийский боксер Майрис Бриедес попал в немилость к националистически настроенным латвийцам… Почему? Да потому что спортсмен не стал отвечать на вопрос – «А на чьей ты стороне?» Речь идет о спецоперации…



Нынче в Латвии обязательно нужно ругать Россию – такова позиция государства! А еще следует «целовать» украинский флаг, отмечать день вышиванки и бесплатно обслуживать в бытовом плане гостей из Украины. Желательно, выступить, например, как Чулпан Хаматова, у памятника Милды с лозунгом, осуждающим Россию. Вот тогда ты, как оказалось, «интегрировался» в латвийское общество!



Те, кто не хочет говорить о спецоперации, просто не хочет, и не поддерживает подобные разговоры – нелояльный! Таким оказался боксер Майрис Бриедес – он не считает нужным рассуждать на тему спецоперации! Конкретного мнения не высказывает! В самом начале военных действий на Украине латвийский боксер сказал, что «любой человек не может радоваться, когда гибнут люди»… Увы, этого оказалось мало – с Майриса стали требовать ответ – «Ты за Украину или Россию?»



Видимо, такое давление надоело спортсмену, и он ответил – «Я ни на чьей стороне».



Латвийские «санкции» не заставили себя ждать – эфиры боев Майриса Бриедиса более не показывают по ТВ – табу!