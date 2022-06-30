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Аргументы Недели Общество 13+

Риелтор Бендриков рассказал, когда лучше купить квартиру

, 13:06

Риелтор Бендриков рассказал, когда лучше купить квартиру
Фото: globallookpress.com

По мнению риелтора Олега Бендрикова покупать квартиру в ипотеку лучше осенью. Об этом сообщает «АБН».

Всё потому, что в этот период могут снова снизиться ставки по кредитам. Сейчас средняя ставка по ипотеке составляет 10,5%. Даже 1% повлияет на размер ежемесячного платежа.

Если инвестировать в недвижимость, то жильё в новостройках можно покупать уже сейчас. Такое вложение, особенно на стадии котлована, окажется очень выгодным, потому что впоследствии цены на них не снизятся.

А вот приобретение жилья на вторичном рынке имеет смысл, если есть большие скидки от владельцев. При рыночной цене эта сделка может просто сберечь средства.

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