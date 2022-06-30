Коуч Юрий Мурадян: «Свое будущее я вижу в России»

Аргументы Недели → Общество 13+

30 июня 2022, 13:23

Юрий Мурадян - популярный российский коуч и блогер. Недавно вошел в ТОП 5 самых влиятельных коучей России, а его “Академия профессионального коучинга” считается одной из лучших в России. Но кто он, этот Мурадян? Искренен ли в своем извечном позитиве и жизнерадостности? Может это просто часть имиджа? Что им движет и какие планы Юрий строит на жизнь?

Наш корреспондент встретился с одним из самых успешных коучей России.

- Юрий, с огромным удовольствием читаю вашу колонку в Форбсе, Газета.ру, Эксперте и других изданиях. Помимо жизнеутверждающих интонаций, хочу отметить лёгкий и доступный слог изложения, а это сейчас редкость. Вам нравится писать?

- Да, действительно мне очень нравится писать. Это удобный способ изложить свои мысли и оставить их в пространстве. Писать для меня - это ещё и возможность структурировать свои мысли. Когда я говорю, то возникает такой поток, в котором одна мысль переходит в другую. А когда пишу, у меня возникает стойкое ощущение, что мне необходимо быть в потоке и в то же время сохранить некую структуру и красную нить, о чем я говорю. Письмо мне очень помогает мыслить более структурно, чётко и последовательно, всё время помнить, о чем идёт речь.

- Несколько дней назад вы выставляли в своих соцсетях сториз с участием вашей бабушки. Признаюсь, что смотреть на эту позитивную и яркую женщину - огромное удовольствие. Насколько вообще повлияла ваша бабушка на выбор вами профессии коуча?

- Бабушка и мама - два человека, очень повлиявших на мою профессию помогающего практика. Конечно, они несильно были знакомы с психологией и коучингом, но они педагоги с многолетним стажем, и меня всегда удивляло, как им удавалось быть настолько заряженными для своих студентов и учеников, поддерживать, решать их проблемы, плюс вести методическую часть. При этом у них хватало времени на нас - 4 парней в доме и папань и деда. Я никогда не чувствовал себя обделённым ни вниманием, ни заботой. У мамы с бабушкой всегда была очень активная позиция, я видел насколько их любят ученики и их родители. Куда бы они не пошли, с каким вопросом не обратились, им всегда помогали, потому что их знали и уважали очень многие в нашем городе. Им часто дарили цветы, им часто вручали благодарности от местных властей. Я всегда удивлялся, как один человек может приносить столько пользы такому большому количеству других людей. Один из принципов моей бабушки - помогать людям, быть полезной. То же самое есть в коучинге - твёрдые принципы, больше даже философские, чем практические... Бабушка твёрдо убеждена, что нужно в мир нести ту информацию, что действительно меняет его, помогает людям расти, меняться и развиваться. Она на протяжении всей своей жизни развивается и остаётся актуальной, так, что к ней по сей день обращаются её ученики. Мне тоже всегда хотелось быть таким же ценным и полезным. Бабушке сейчас 93 года, но мои друзья выстраиваются в очередь, чтобы пообщаться с ней, настолько она интересная и позитивная. И то, что она занималась педагогикой и постоянно развивалась, помогло ей сохранить идеальный разум, С ней можно посоветоваться её шутки всегда интеллектуальны, её речь красива. И меня это очень сильно привлекает, потому как и для коуча главный инструмент - сильная речь.

- Соглашусь с вами. Когда вы выставляете сториз с вашей бабушкой, я намерено откладываю все дела и сажусь ее слушать. Наблюдаю за вами уже лет пять и постоянно задаюсь вопросом - вне Инстаграма и телеграма, вне публичного поля вообще, какой вы? Бывает, что вы грустите или задаётесь экзистенциальными вопросами? Ну невозможно же быть таким радостным 24 часа в сутки?

- Спрашиваете! Однажды у меня даже чуть не дошло до конфликта с близким другом, который считал, что весь мой оптимизм наигран и требовал показать плохое настроение. С тех пор, как я начал заниматься коучингом, мой позитивный образ мышления их смущал. Их удивляло, когда я называл проблему шансом; радовался, что можем просто погулять на свежем воздухе, если нам не достались места в каком-то заведении; вместо сочувствий по поводу разрыва отношений у кого -либо из моих друзей, я предлагал вынести урок и опыт из этого или отметить или пострадать осознанно. И друзья меня не принимали, ведь вся парадигма жизни состоит из страданий. Чтобы было хорошо, нужно чтобы сначала было плохо. Это классический сюжет любой драмы, мы на них выросли. Я же благодаря коучингу, понял, что страдать не обязательно. И на сегодняшний день могу сказать - несмотря на то, что в жизни постоянно встречаются различные события и не все из них позитивные, этот способ мышления помогает понимать мне жизни через картинку опыта, веры в лучшее, нахождения пути решения. Я заметил, что люди очень легко отвечают на вопрос, чего они не хотят, но совершенно не знают, чего не хотят. И действительно, когда ты находишься в тревоге и страхе, очень сложно сказать, чего ты хочешь, потому что мозгу необходимо обратить внимание на горизонт планирования, а в состоянии стресса у нас очень короткое видение будущего.

Я понял, что как раз видение своего будущего очень помогает мне в настоящем. Это как индикатор: если я могу смотреть на свое будущее - означает, что я счастлив своем настоящем. Я постоянно работаю над этим, это как тренировка. Быть счастливым - это тренировка, также, как быть грустным. Любые наши эмоции в какой-то момент становятся самовоспроизводимыми - ведь они стали просто привычкой. У меня натренированы улыбка, желание жить и радоваться. И мой мозг сначала выбирает эту эмоцию, для него она проще. В какой-то момент времени я разучился страдать и, знаете, я неимоверно счастлив от этого.

- Мы знаем о вас многое, как о коуче. У вас высшая квалификационная категория, вы вошли в топ 5 коучей России наряду с Хакамадой, Курпатовым и другими не менее яркими людьми. А какой вы человек? Можете назвать пять сторон своей личности, о которых не знают ваши подписчики и читатели и о которых вы хотели бы сообщить?

- Первая - жуткий контролёр. Это фишка, над которой работаю, но мне необходимо всё знать и контролировать. Вторая - перфекционизм, желание сделать все идеально. Это момент, с которым я работаю и который немного мешает мне. Третье - я, на самом деле, интроверт. Могу приехать в отель и не выходить из номера неделю. Мне очень нравится быть наедине с самим собой я получаю от этого удовольствие. Хотя со стороны обо мне так и не скажешь. Четвертое - я обожаю вкусно поесть. Для меня вкусная еда, особенно если это завтрак или бранч - поистине удовольствие!! И пятый момент, который я в себе признал: я люблю роскошь, чтобы было всё самое лучшее. И все время стремлюсь к тому, чтобы всё было самое дорогое, интересное и запоминающееся. Наверное, во мне говорят мои кавказские корни, чтобы было богато и роскошно. Мне это нравится, я в себе это принял и, на самом деле, даже стараюсь не скрывать.

- Очень люблю ваши афоризмы и философские высказывания. Какие из них больше любите вы и при каких условиях они родились? Расскажите, очень интересно.

- ... Есть очень классный афоризм, что наши убеждения - это то, что наполняет вашу жизнь. Мысли управляют нашей жизнью. Поэтому я очень стараюсь выбирать мысли, посещающие мою голову. Моя главная мысль - «Вселенная меня любит, Вселенная заботится обо мне». Эта мысль появилась после случая, когда мне позвонили и сообщили о смерти моей мамы. Мне тогда было около 20 лет, я через пару дней собирался ехать праздновать её день рождения. К тому моменту я уже занимался психологией, но очень остро воспринял эту весть. Это самый большой шок в моей жизни. Но в течение месяца внутри меня появилось ощущение, что я любимый ребёнок Вселенной, что мама перенеслась на небеса, растворилась и стала частью Вселенной. Я был любимым и значимым ребёнком для моей мамы, а теперь я стал любимым ребёнком Вселенной. И до сих пор это убеждение со мной, когда смотрю на Вселенную, я на самом деле вижу там маму.

- Юрий, примите мои соболезнования. Это очень печально! Конечно, не каждый смог бы с таким достоинством выйти из такой тяжёлой жизненной трагедии. Узнал, что готовится к выходу ваша первая книга. Это будет что-то мотивационное по типу «Семь навыков высокоэффективных людей» или может сборник рассказов? Расскажите хотя бы вкратце о чем будет это издание?

- Спасибо, Александр.

Что касается книги, она представляет собой большое количество интересных историй из жизни моих клиентов и ситуации, в которые я попадал. И каждая из этих историй сопряжена с неким психологическим аспектом, который, как мне кажется, необходимо знать человеку, который стремится развиваться, стремится познать себя и идти вперёд, опираясь на свои внутренние потребности. Я очень часто замечал, что у человека бывают сложные цели, навязанные обществом, родителями или даже привитые искусственно им самим. Я раньше помогал клиентам достигать этих целей, не задумываясь об их глубине и значении, поскольку коучинг, это такой инструмент, который может помочь достичь любой цели. Я видел, что люди не всегда были счастливы и очень быстро эта цель переставала быть для них значимой. Я столкнулся с таким экзистенциальным вопросом «Зачем мне это надо зачем, я буду так работать с людьми, если это минутная радость?». Я стал глубоко задумываться о потребностях человека и том, что им руководит когда он принимает эти решения. И эта книга о том, как посмотреть на свои цели и желания глубоко - найти то самое, ради которого вообще стоит вставать с дивана, потому 90 % целей того не стоят. И в гонке за ними, мы зачастую жертвуем своей реальной жизнью со всеми её радостями. Ведь наша жизнь состоит не только из того чтобы достигать чего-то, но ещё и наслаждаться ею, чтобы просто транслировать любовь и счастье, и не потому что ты значимый и великий человек и заработал миллионы, а просто потому что ты счастлив, как ребёнок.

Ведь ребёнок априори рождается счастливым и потихоньку, вырастая, он учится быть несчастным. Эта книга о том, как задуматься и вернуть себе это состояние, когда ты движешься вперёд, опираясь на свои глубинные потребности, на свои глубинные желания, опираюсь на себя и при этом сохраняя кайф в отношении с жизнью.

- Надеюсь, вы подарите мне один авторский экземпляр. Мы уже все знакомы с вашей бабушкой. Интересно узнать о вашем отце. Он, как я понял, бизнесмен? Насколько вы близки и как часто общаетесь?

- Папу своего я обожаю! Он - стопроцентный армянин. Дедушка по маминой линии украинец, полковник. Бабушка абсолютно русская, с Севера. Семья у нас получилась очень интересная, интернациональная, сохранив при этом традиции. У нас не было никаких жёстких правил. Мы жили по принципу: люблю - я с тобой, не люблю - я не с тобой. В нашей семье есть принцип «делай все по сердцу», и папа мне всегда говорил: «Занимайся, чем хочешь, я тебя всегда поддержу». Помню, я работал в одной компании, занимался косметикой и витаминами. Папа на тот момент был генеральным директором градостроительной компании в Мурманске, у него был огромный офис с шикарным кабинетом. И когда мне необходимо было по работе проводить презентации, папа помогал мне тем, что отдавал свой офис по вечерам. Участники моих презентаций всегда были в восторге от помещения, в котором проходили наши мероприятия. Кроме того, я участвовал в различных научно-образовательных конференциях, писал от руки научные работы, так как в те времена ещё не умел достаточно пользоваться компьютером. Папин секретарь, Ирина Васильевна, просто святая женщина, помогала мне это все перепечатывать и упаковывать, мы с ней рисовали какие-то графики. Папа всегда меня поддерживал и по сей день поддерживает, притом что не всегда был согласен с моей позицией. Это удивительное качество, когда папа может быть с тобой не согласен, но поддерживает тебя. И это, наверное, то, чему я научился в коучинге. Я могу быть не согласен со своим клиентом, но я обязан его поддержать, потому что моя задача в том, чтобы он получил свой собственный жизненный опыт, и быть рядом с ним во время этого опыта, быть рядом, когда он получает классные результаты или набивать шишки. И мой папа никогда не выдавал оценочных суждений, хоть он очень эмоциональный, экспрессивный человек. Он во многих вопросах умеет занимать нейтральную позицию. У него в подчинении были тысячи человек, он строил в условиях Крайнего севера, его безумно уважали и до сих пор уважают, потому что дома, построенные им, стоят несмотря ни на что. Он эксперт, он человек, который занимался всю жизнь одним делом.

- Не сильно настаиваю, но интересно узнать о вашей личной жизни. Вы настолько поглощены работой, что не успеваете о ней рассказывать или предпочитаете не затрагивать эту тему? Счастье любит тишину?

- ... Моя личная жизнь это то, что я хочу хранить при себе. Потому что есть границы , переходя которые, мы теряем себя. Есть люди, которым очень легко делиться своей личной жизнью и выносить эмоции, многие блогеры это делают. Это нормально, им так легко. Я же, будучи интровертом, переживающим внутри все свои истории, не могу. Мне просто не интересно обсуждать свои личные вопросы, я не нахожу в этом удовольствие. Если когда-то мне это будет интересно, я буду этим заниматься. А принцип по которому я живу - «Я делаю только то, что мне нравится и то, что мне интересно. Я работаю только с теми людьми, с которым мне хочется работать». Я очень благодарен своей профессии, своему статусу за этот выбор.

- Кем и где вы видите своё будущее?

- Я вижу свое будущее в России. Я люблю свою многонациональную страну, русский язык, культуру и историю. Мне безумно нравится то, что люди различных национальностей могут находиться в одном культурном контексте. Россия - уникальная страна, объединяющая людей столь различных с точки зрения менталитета, религий и взглядов. Мой отец внешне типичный армянин, смуглый, с большим носом, у него до сих пор сохранился армянский акцент. Он рассказывал, что когда приехал работать на Крайний Север, он был единственным тёмненьким на большое количество светлых ребят. Но его приняли, как своего, и все вместе они сосуществовали в согласии. И я живу по этому же принципу. В нашем доме всегда было много разных национальностей, никогда не было никакого разделения и это очень классно.

Мне это нравится, и я надеюсь, что это будет продолжаться. Ведь интернациональность и многонациональность и вообще культурное и биологическое многообразие - это один из законов непрерывного развития, и жизнеспособности любой системы.

Я вижу свое будущее очень разным, меняющимся, интересным. Я люблю путешествовать и очень надеюсь, что у меня будет и впредь возможность смотреть другие миры, другие культуры и делать это всегда с любопытством интересом, без оценочных суждений, насколько это хорошо или плохо. Потому что каждая культура - бриллиант, который либо я вижу, либо моя тень падает так, что я его не вижу. А мне хочется всегда видеть и наслаждаться этим многообразием.