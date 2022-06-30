30 июня - Международный день астероида

Аргументы Недели → Общество 13+

30 июня 2022, 09:45 Татьяна Савкина

Фото: pixabay.com

30 июня 1908 года в районе реки Подкаменная Тунгуска гигантский огненный шар пролетел над тайгой и взорвался на высоте примерно 10 км. Мощность взрыва оценивается в 40-50 мегатонн, что соответствует самой мощной из взорванных водородных бомб.



На огромном пространстве, от реки Енисей до атлантического побережья Европы, несколько ночей подряд наблюдались необычные масштабные световые явления, вошедшие в историю как «светлые ночи лета 1908 года».



Что случилось в сибирской тайге - точного ответа нет и сегодня.



В память о событии и как предостережение об опасности столкновения с космическими объектами в 2016 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 30 июня Международным днем астероида, «который будет отмечаться ежегодно на международном уровне в годовщину Тунгусского феномена над Сибирью, Российская Федерация, произошедшего 30 июня 1908 года, в целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами».



Случаи падения небесных тел на населенные пункты - явление редкое. В 1954 году такое зафиксировано в штате Алабама (США), в 2004-м - в Великобритании. 15 февраля 2013 года большой суперболид вошел в атмосферу Земли на скорости в 18,6 километров в секунду и разрушился в небе над Челябинском. По оценкам, его диаметр составлял 18 метров, а масса — 11 тысяч тонн. Челябинский феномен является вторым по мощности после взрыва над Тунгуской в 1908 году.



Генеральная Ассамблея приняла решение об учреждении Дня по предложению Ассоциации исследователей космоса, которое было поддержано Комитетом по использованию космического пространства в мирных целях. Главные идеологи Дня – рок-музыкант, гитарист группы Queen Брайан Мэй и режиссер Григ Рихтерс. Их сотрудничество началось в 2014 году, когда Брайан Мэй написал музыкальное сопровождение для фильма-катастрофы Рихтерса о падении астероида на Лондон. В результате родилась идея о Международном Дне астероида.



Угроза столкновения космических объектов с Землей является глобальной проблемой, требующей поиска решения на международном уровне. Меры по реагированию на такую угрозу, включая обнаружение потенциально опасных объектов и планирование соответствующих ответных действий, требуют совместных действий в интересах всеобщей безопасности со стороны мирового сообщества.



Каждая встреча с небесным объектом может оказаться для Земли фатальной.



Разработки, которые позволят уберечь нашу планету от атаки с неба, ведутся во всем мире. В 2014 году были созданы Международная сеть оповещения об астероидах и Консультативная группа по планированию космических миссий.