В Хабаровске спасли рекреационные зоны от застройки

Аргументы Недели. Хабаровск → Общество 13+

30 июня 2022, 08:22

После длительной борьбы за рекреационные зоны (Р-3) Хабаровска между депутатами и местными жителями с одной стороны и застройщиками с другой парламентариям удалось «отвоевать» территории, обезопасив из от возведения высотны гостиниц. Департамент землепользования краевой столицы ранее предлагал даже изменить регламент землепользования, чтобы позволить строительство в таких местах высотных апартаментов.

Хабаровские депутаты от партии «Справедливая Россия - За Правду» выступали категорически против застройки. Так, Мария Огненная и Михаил Сидоров участвовали в общественных слушаниях, поддерживая сохранение правил землепользования. Более трех сотен горожан поставили свои подписи под этим требованием. В итоге удалось отстоять закон - теперь возможность возведения гостиниц в таких зонах можно будет лишь через публичные слушания.

Мария Огненная отметила, что «люди проявили активности и добились своего». Михаил Сидоров поблагодарил «всех неравнодушных хабаровчан», которые направили свои голоса в защиту парков и скверов».