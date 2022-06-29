К юбилею ТиНАО на Манежной площади с 1 по 10 июля пройдут праздничные концерты

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29 июня 2022, 18:33

Фото: GlobalLook

С 1 по 10 июля в Москве будут проходить ежедневные концерты, посвященные к 10-летию ТиНАО.

Откроет концертную программу Наташа Королева. Также запланировано выступление Инны Каменевой – лауреата всероссийских и международных конкурсов. Кроме того, на сцену выйдет шоу-группа «Параскева».

Дальше по программе – номера коллективов из поселений ТиНАО. Так, 2 июля зрителей ждет концерт солистов и творческих коллективов муниципального автономного учреждения культуры «Центр МоСТ» из городского округа Троицк. А 4 июля можно будет послушать коллектив из поселения Первомайское, 7 июля выступит коллектив из поселения Мосрентген.

1 июля 2022 года будет 10 лет с момента присоединения к Москве новых территорий. Их площадь – 148 тыс. га. Раньше они были частью Подмосковья. В результате присоединения площадь столицы стала больше в два с половиной раза.