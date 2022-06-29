Почему жить сегодняшним днём – это не плохо, а правильно

Аргументы Недели → Общество 13+

29 июня 2022, 17:27 Александр Крохмаль, Журналист

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Некоторые считают, что если человек живёт сегодняшним днём и не заботится о завтра, это неправильно и неразумно, и надо тщательно прорабатывать свой план на будущее во всех деталях. Но на самом деле – это далеко не так. Очень часто бывает, что планы, которые мы составляем на год или на два, не сбываются вовсе.

Часто случается, что мы строим целую «пирамиду» задумок и планов, тщательно прорабатываем какие-то идеи, будто бы знаем, что они воплотятся в явь на 100%. Есть очень хорошая пословица: «Если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах». «Человек предполагает, а Бог располагает». Религиозные люди говорят, что Бог знает всё наперед и видит всё, соответственно человеку незачем продумывать что-то: главное – жить по заповедям, и всё будет, как нужно. Ещё Христос говорил о том, что заботиться о завтрашнем дне не нужно, «он сам о себе позаботится».

Жить сегодняшним днём – это вовсе не означает жить неправильно. Наоборот, если что-то хочешь полезное сделать – сделай сейчас, в эту минуту. Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня, - ещё одна народная поговорка. Бывает так, что человек откладывает всё на потом, на завтра или на послезавтра, и каждый раз «тянет резину». В итоге, проходит время, наступает завтра, приходит почтальон и приносит пенсию. Ждать, надеяться и планировать – можно вечно. Но действовать сразу – это уже другое, не каждый человек на такое способен. Так вот, действовать – это самый лучший из всех советов, который можно дать. Жить сегодняшним днём – не означает жить праздно и лежать на диване в ожидании прорыва. Наоборот, нужно делать всё, что задумал, уже сегодня. Ведь если ты живёшь сегодняшним днём и думаешь, что завтра уже не наступит, ты сразу же стремишься сделать всё, что давно хотел, и сделать это на пять с плюсом.

Как известно, от судьбы не убежать. Никто не застрахован ни от несчастных случаев, ни от внезапно пришедших проблем. Мы живём в реальном мире, а не в фэнтези-измерении. И чем обычно оборачивается дотошное планирование? Тем, что тысяча планов, задуманная наперёд, превращается в ничто, благодаря воле какого-то случая. Так не лучше ли начать претворять свои планы в явь уже сегодня со внутренним спокойствием и равновесием? Хотя бы начать это делать. И самое главное – не стоит стопроцентно что-то надеяться на то, что это сбудется. Религиозные люди говорят: «Как Бог даст». И это правильное суждение. Человек не может контролировать будущее, он может влиять на него, но полностью застраховаться от нарушения планов – не может. Будущее зависит от того, что есть на сегодняшний день. И будущее без сегодняшнего дня – ничто.

Ещё один главный фактор – сохранение абсолютного спокойствия. Нельзя волноваться и переживать, что что-то произойдёт. Нельзя допускать волнения и смятения насчёт будущего. Можно вспомнить ещё одну поговорку: «Лучше иметь храброе сердце и страдать, если происходит что-то дурное, чем вечно бояться того, что может произойти». Страх – худший из наших врагов. Он-то во многом и способствует нарушению планов. Человек должен быть абсолютно спокоен и уверен в своих действиях, несмотря ни на что. Он не должен страшиться будущего, не должен бояться каких-либо нарушений. Если постоянно думать о том, что планы не сбудутся, так и произойдёт. Лучше делать дела, ценя своё время и нервы, а не проводить время во внутренней борьбе со своими страхами.

Вспомните великих полководцев и политиков. Никто из них никогда стопроцентно ни на что не рассчитывал. Никто из них не строил тысячи планов наперёд. Тот же Александр Македонский не сидел в раздумьях над завоеванием всего мира, он просто брал его и завоёвывал. И он не строил никаких планов на то, что будет тогда, когда ему исполнится 30 или 40 лет. Вот в этом-то и есть главная мудрость, которую некоторые люди совсем не могут осознать.