Существует ли в Латвии «голубая» политическая элита

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

29 июня 2022, 16:00 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Что значит быть свободными в Латвии? Исчерпывающий ответ могут дать только представители ЛГБТ! Совершенно серьезно, потому как полномочий много, да и политическая «голубая» элита Латвии продвигает свои идеи… с усердием…

Буквально вчера мне в «руки упали» фотографии с прошедшего в Риге гей-шествия… Балтийское бюро «Аргументы Недели» «освящало» сие мероприятие, простите, с ужасом… А тут фотографии, которые стоит просто посмотреть, чтобы понять, а кто «рулит» в Латвии?

Итак…

То, что в первых рядах был «молодой отец» министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс – удивительно, но понять можно… Человек занимает большой пост, придерживается линии «партии и правительства» в аспекте свободы ЛГБТ, и вынужден присутствовать на подобном мероприятии, но фотографии вещают о другом – с удовольствием, с вожделением присутствует в первых рядах латвийский министр здравоохранения… Какие тут должности! Тут душа требует, видимо…

А вот еще один «мужчинка» в кепочке – главный организатор шествия 20 мая в Риге за снос памятника Освободителям от фашистских захватчиков Ральф Эйландс… Официально, кстати, все «скрыто» - неясное лицо подавало заявку на шествие за снос памятника, но рулил «мужчинка» Эйландс… А оплачивала весь этот «банкет» - пария «Развитие. За!» Совершенно ясно, что нынче «развивает» данная партия – «розово-голубые» идеи…

Есть еще один «элитный» и колоритный персонаж – рижский инфлюенсер, драг-квин Рой Роджерс, который обожает посещать публичные места в женском наряде и «не слезает» со страниц «латышеских» СМИ… Да тех журналов, которые любит читать молодежь неоперившаяся…

И, конечно, экс-министр МВД Латвии Мария Голубева не скрывала своих отношений с партнером-подругой… Мария Голубева – латвийский политик, политолог, историк. Депутат и заместитель секретаря Сейма 13-го созыва, председатель фракции «Развитие. За!» Первая женщина-депутат Сейма, которая является открытой лесбиянкой…

Вот такие люди «рулят» Латвией…

Есть ли альтернатива?

Конечно! Но она практически уничтожается «голубой» элиткой Латвии…

Комментарии депутата Сейма Латвии Рамоны Петравичи: «Ситуация, если говорить честно, очень странная… Дело в том, что в Латвии ЛГБТ-сообщество поддерживают на государственном уровне. Совершенно серьезно! Тут не только политики, иные деятели, но и средства массовой информации. О том, что есть люди, и много таких, которые выступают публично против такого лоббирования нетрадиционных «ценностей» - местами очень агрессивного, резкого, требовательного, СМИ, которые поддерживаются государством, не пишут… Они пропагандируют ЛГБТ. Например, Латвийское государственное радио… Оно прекрасно освещало и поддерживало Рижский прайд. Я сделала им запрос – попросила объяснить, а почему же только «однобоко» освещают мероприятие, кто субсидировал радио на этом мероприятии и т.д. Это же все огромные деньги! Я хотела получить ответ! Увы, меня даже не пустили в здание, где расположено радио – у входа поставили двух полицейских… Ужасает то, что в Риге есть только одно «место», где можно оставить свою подпись против подобных шествий, и за традиционную семью! Одно! Если мы, люди, которым важно будущее детей, для которых семья – Бог и ценность, не встанем плечом к плечу и скажем – «НЕТ!», то считайте, что гибель неизбежна»!