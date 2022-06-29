В Латвии украинских беженцев будут размещать в спортзалах

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

29 июня 2022, 15:05 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвия «выдохлась» в плане приема украинских беженцев – муниципальные организации, частный сектор уже не может размещать за личный счет гостей из Украины. На сегодняшний день в Латвию прибыло более 33 000 украинцев. Ресурсы Латвия практически исчерпала.

Об этом сегодня заявил исполнительный директор Латвийской ассоциации больших городов, депутат Сейма Виктор Валайнис:

«С 1 июля вступают в силу сокращенная поддержка украинцев. Поставщики услуг уже отказались от договоров-поддержек. Самоуправлениям приходится искать альтернативы. Как будем размещать украинских беженцев? Это определенно будут спортзалы, потому что объемы действительно большие, а в самоуправлениях есть лимит, который исчерпан. Вопрос сложный. Это не только проблема самоуправлений, но и правительства. Я, конечно, надеюсь, что будет достигнуто понимание», - заявил г-н Валайнис.

А на сегодняшний день ситуация такова – с 1 июля, когда вступит в силу сокращенная поддержка, то несколько сот беженцев могут остаться на улице, потому как израсходованы квоты.

Сложная ситуация, например, в Даугавпилсе – самоуправление размещало гостей из Украины в одном из лучших отелей Латгалии, но руководство гостиницы предупредило беженцев, что с 1 июля они должны покинуть временное жилье, а это значит, что 140 человек вынуждены искать иное жилье. Как выяснилось, беженцы приехали из разных городов Украины по приглашению Олимпийского комитета Даугавпилса. Многие из приглашенных – дети, которые занимаются футболом. Но произошло то, что произошло – с 1 июля Олимпийский комитет Даугавпилса не будет оплачивать прибывание украинских беженцев в Латвии. Почему был расторгнут договор? Пока это непонятно, видимо, есть «подводные камни». Но альтернативу украинским беженцам предложили – общежитие! К сожалению, не все гости из Украины этому рады – они хотят остаться в отеле, разумеется, за счет муниципальных оплат. Пока ясно только одно – гостиница без финансовой поддержки не может оставить у себя украинских беженцев.

Я могу только высказать свое мнение, которое основано на наблюдении за ситуацией с февраля месяца, беседами как с простыми латвийцами, так и с политиками, политологами и т.д.

К какому выводу я пришла?

Прием украинских беженцев в Латвии был отличным… и даже слишком… А слишком, как известно, имеет негативные моменты – привычка! Да, привычка, что так все и будет далее продолжаться – размещение в главных городах Латвии, на побережье, в отличных отелях с сытным питанием, бесплатный проезд в общественном транспорте, хорошие пособия, подъемные при устройстве на работу… А главное – жить и чувствовать себя, как в своей стране! Именно! Никто же и слова не скажет, когда две дамы начнут разрисовывать здания в центре города, например… Или с удовольствием и в «обнимку» пройдутся «в гей-параде», а об элементарных правилах, например, не выгуливать собак на общественном пляже, не распивать горячительные напитки и не курить там, где люди загорают и купаются – пустое для многих украинских гостей… Поверьте, я лично столкнулась с этим. Потому как живу рядышком с морем… Ну и возмущение, что налоги для них, украинцев, слишком большие, те, кто работает… Пусть платят латвийцы, а нам все должны!

Я сталкиваюсь с настроением латвийцев – некоторые молчат и отворачиваются, иные просто взрываются… Та энергия, которая присутствовала еще в феврале, увы, выходит на финишную прямую… И дело не только в отсутствии у самоуправлений финансов, но и большую роль играет усталость латвийцев от слишком эмоционального и «хватнического» менталитета гостей из Украины…

Такая реальность.