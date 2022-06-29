ФСБ и СК проверяют администрацию Пушкинского района после срыва выставки о Мариуполе

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29 июня 2022, 14:43

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ проводят проверку в администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга, сообщает источник. Причиной стал срыв выставки «Мариуполь-битва за русский мир».

Мероприятие, организованное центром патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» в рамках фестиваля «День русской славы», было запланировано на 26 июня, в воскресенье, однако его проведение было фактически сорвано сотрудниками администрации района. По словам активистов, во время выставки заместитель главы Пушкинского района Татьяна Боголюбова и ее подчиненные запретили демонстрацию экспонатов, связанных со спецоперацией России на Донбассе. Кроме того, как сообщают очевидцы, в ходе мероприятия буквы Z и V начали срывать, а поэтессу, выступающую на вечере, заставили снять футболку с символами.

По данным источника, и.о. главы администрации Пушкинского района Андрей Чапуров провел проверку до появления следственного комитета, опросив Боголюбову во вторник. Чиновница отрицает свою вину за срыв мероприятия. По словам Боголюбовой, причиной срыва мероприятия стали действия приглашенных музыкантов, среди которых был «Калинов мост» и другие рок-группы, которых якобы не устроила символика спецоперации.

Глава ЦУР Петербурга (Центр управления регионом – прим. ред.) Елена Никитина отказалась прокомментировать инцидент, посоветовав обратиться в администрацию губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

«ЦУР предоставляет информацию, является посредником, у ЦУРа своей личной позиции по этой истории не может просто быть. Потому что мы агрегируем информацию, передаем ее дальше. Дальше уже администрация разбирается во всех вопросах», - пояснила Никитина.

Она также уточнила, что реакция правительства на инцидент находится целиком в компетенции администрации губернатора. При этом Никитина заверила, что сотрудники ведомства в курсе ситуации.

«Мы делали справки по этому вопросу, мы видим в инфополе это, это сложно не заметить. Но ЦУР это не совсем та структура, которая непосредственно принимает какие-то решения в этой части», - пояснила она, посоветовав обратиться к коллегам – руководителю пресс-службы Администрации Губернатора Санкт‑Петербурга Инне Карпушиной или в другие ведомства.

Инна Карпушина, в свою очередь, переадресовала вопрос вице-губернатору Борису Пиотровскому, курирующему внутреннюю политику. По ее словам, решение проблемы находится вне ее компетенции.

«Вице-губернатор Борис Михайлович Пиотровский курирует внутреннюю политику, пожалуйста, по этому адресу», - заявила Карпушина.

Срыв букв Z и V в администрации губернатора не подтвердили.

«Почему Вы решили, что там кто-то что-то срывал? Давайте Вы сначала разберетесь, а потом будете задавать вопросы», отрезала сотрудница Администрации.

Тем не менее проверку ФСБ и СК в администрации Пушкинского района Карпушина отрицать не стала, однако посоветовала не делать выводы, а дождаться решения специалистов.

Ранее активист и бизнесмен Александр Колос обратился в СК и Генпрокуратуру России с просьбой проверить законность действий Татьяны Боголюбовой. Колос уверен, что вина за несостоявшееся мероприятие лежит на городских чиновниках.