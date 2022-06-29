Пульмонолог Овечкин объяснил причину одышки

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29 июня 2022, 14:01

Фото: globallookpress.com

Если у человека нарушена частота и глубина дыхания, то это может говорить о серьезных заболеваниях. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин.

Врач считает, что одышка может являться признаком сердечно-сосудистых или легочных заболеваний.

«Одышка может быть легочная и сердечная. От ее типа зависит, каким заболеванием страдает человек. Например, сердечная астма является одним из проявлений ишемической болезни сердца», — объяснил эксперт.

Также Овечкин отметил, что большинство серьезные заболевания легких сопровождается одышкой.

«Все заболевания легких сопровождаются одышкой в той или иной степени. Отмечу, что на начальных этапах она меньше. А со временем начинается учащение частоты дыхания, чтобы компенсировать недостаточное поступление кислорода. Одышка сигнализирует о бронхиальной астме, хронической обструктивной болезни легких, саркоидозе и пневмонии», — рассказал пульмонолог.

Врач обратил внимание, что если есть признаки одышки, нужно обязательно обратиться к врачу. Специалист найдет причину и назначит правильное лечение.