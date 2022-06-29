В лесах Подмосковья появляется земляника

Аргументы Недели → Общество 13+

29 июня 2022, 13:49

Фото: globallookpress.com

Пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области сообщила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о начале сезона лесной земляники в Подмосковье.



Глава ведомства Олег Баженов называет землянику одной из самых вкусных ягод. Найти ее можно в сосновых лесах, в умеренно освещенных местах, так как она не любит затемнения и открытые солнечные лучи. Если ягода мягкая, то она созрела, поэтому тянуть с ее употреблением не стоит. А если хочется ее сохранить, то лучше сделать варенье или джем, также можно сварить компот.



Не стоит забывать о том, что вкусными лесными ягодами любят лакомиться и животные, поэтому лучше поспешить, если не хотите чтобы обитатели леса опередили вас.



Олег Баженов напоминает, что в лесу следует вести себя ответственно и соблюдать правила пожарной безопасности. Сейчас лес высушен, поэтому любая искра может привести к пожару. Содержите лес в чистоте, чтобы не стыдно было в него вернуться.