Бренд H&M увеличил квартальную прибыль

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29 июня 2022, 13:32

Фото: globallookpress.com

Бренд одежды, обуви и аксессуаров H&M увеличил квартальную прибыль, несмотря на уход из России. Об этом сообщает «АБН».



Чистая прибыль фирмы в отчетном квартале составила порядка 3,68 миллиона шведских крон. За аналогичный период прошлого года компания получила 2,77 миллиарда крон.



Квартальная выручка фирмы выросла на 17%. Она составляет более 54 миллиардов крон. В национальных валютах продажи увеличились на 12%, а без учета России, Белоруссии и Украины, где магазины временно закрыты - на 17%.

«Рост продаж группы в минувшем квартале стал следствием успеха новых коллекций, благодаря чему компания больше продавала товары по полной цене и меньше — со скидками», - сообщила главный исполнительный директор компании Хелена Хелмерссон.