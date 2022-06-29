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Аргументы Недели Общество 13+

Наркокурьера задержали в Одинцовском округе

, 13:22

Наркокурьера задержали в Одинцовском округе
Фото: globallookpress.com

Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области сообщает интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о задержании в селе Жаворонки 22-летнего подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

На допрос у уроженца ближнего зарубежья обнаружили и изъяли 10 свертков белого вещества. В трех из них оказалось примерно полтора килограмма героина, оставшуюся часть отправили на дополнительную экспертизу.

Подозреваемый сознался, что его задачей было разложить героин в тайники Одинцовского округа.

Сейчас мужчина находится под стражей, против него возбуждено уголовное дело по двум статья УК РФ. Закладчику грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

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