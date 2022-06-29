Наркокурьера задержали в Одинцовском округе

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29 июня 2022, 13:22

Фото: globallookpress.com

Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области сообщает интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о задержании в селе Жаворонки 22-летнего подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.



На допрос у уроженца ближнего зарубежья обнаружили и изъяли 10 свертков белого вещества. В трех из них оказалось примерно полтора килограмма героина, оставшуюся часть отправили на дополнительную экспертизу.



Подозреваемый сознался, что его задачей было разложить героин в тайники Одинцовского округа.



Сейчас мужчина находится под стражей, против него возбуждено уголовное дело по двум статья УК РФ. Закладчику грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.