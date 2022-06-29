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Аргументы Недели Общество 13+

Названы сроки постройки спортивного комплекса в Некрасовке

, 12:19

Названы сроки постройки спортивного комплекса в Некрасовке
Фото: мos.ru

Комплекс в столичном районе Некрасовка планируют достроить до конца 2022 года, заявил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. Объект сделают максимально современным.

Комплекс возведут рядом с пересадочным узлом «Некрасовка». Там будет бассейн и ледовая арена. К настоящему времени уже построено здание высотой в три этажа, сейчас специалисты заканчивают фасадные работы. Фасад отделают специальными панелями и витражами – благодаря им в помещение будет поступать достаточное количество солнечного света.

Площадь спортивного объекта превысит 20 тыс. квадратных метров, он станет одним из самых больших в городе и сможет принимать районные турниры по нескольким видам спорта, в том числе хоккею, плаванию, фигурному катанию и другим.

Помимо катка и бассейна, в нем оборудуют залы для единоборств, танцев, силовых тренировок, гимнастики, а также зоны для любителей экстремальных видов спорта. Кроме этого, в нем заработает шахматный клуб.

Пересадочный узел значительно улучшит транспортную инфраструктуру для жителей района Некрасовка, где находится множество высотных жилых домов. Ожидается, что использовать ТПУ будут более 25 миллионов пассажиров ежегодно.

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