29 июня - День партизан и подпольщиков

Аргументы Недели → Общество 13+

29 июня 2022, 09:58 Татьяна САВКИНА

«День партизан и подпольщиков» в календаре российских памятных дат – достаточно новая дата, впервые его отметили в 2010 году.

Учреждение Дня партизан и подпольщиков стало данью глубокого уважения к жизням и подвигу людей, благодаря которым в 1945 году была освобождена Родина.

С инициативой о введении новой памятной даты выступили законодатели Брянской области - области, граничащей с Беларусью и одной из первых принявшей удары фашистов в 1941 году. В годы Великой Отечественной войны Брянщина стала одним из центров партизанского движения.

Предпосылкой установления памятной даты послужило историческое событие - 29 июня 1941 года вышла директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых областей, в которой предписывалось "в занятых врагом районах создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии…, создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия".

Возникнув в ряде случаев стихийно в первые дни вражеского вторжения, партизанское движение вскоре стало сплоченной управляемой силой, оказывающей ожесточенное сопротивление. В конце 1941 года действовало более двух тысяч партизанских отрядов (около 90 тысяч человек). В дальнейшем их количество и численность постоянно возрастали. За годы войны в тылу врага действовало свыше шести тысяч партизанских отрядов и более 300 соединений, в которых сражалось свыше 1 миллиона партизан.

На временно оккупированной немецкими войсками территории СССР в труднодоступных для противника местах создавались партизанские края и зоны, в которых функционировали органы советской власти, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, школы и медицинские учреждения. К лету 1943 года они занимали 1/6 часть всей оккупированной территории.

За проявленные в годы войны мужество и героизм более 311 тысяч партизан были награждены государственными наградами СССР, 248 человек получили звание Героя Советского Союза, а Сидор Ковпак и Алексей Федоров удостоены этого звания дважды.

В Москве День партизан и подпольщиков отмечался по инициативе ветеранов многие годы, задолго до принятия официального статуса. Торжественная встреча ветеранов — партизан и подпольщиков ежегодно проходит в Измайловском парке, где в годы Великой Отечественной войны работала школа подготовки разведывательных и диверсионных групп. Здесь готовились специалисты по организации антифашистского сопротивления, формировались отряды добровольцев. В память об этих событиях ближайшая станция метрополитена получила название "Партизанская».