Они начальники, а вы...

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29 июня 2022, 09:43 Игорь ПЕТРЕНКО

Владимир Путин: «На любом уровне власти нужно напрочь исключить всякое чванство и хамство». К сожалению, добавил президент, «в каждой среде есть разные люди, в семье не без урода».



Есть в портовом городе-герое контора «Новороссийскгоргаз» (прежнее название — «Юггазсервис»). А газ, как мы все знаем, «народное достояние», и кто к нему приобщился, тот на белом коне по жизни скачет, главное — должность оседлать.

Возглавляет компанию уже почти лет десять сорокалетний Дмитрий Молодцов, депутат городской думы, человек, видимо, очень авторитетный в Новороссийске — прежний мэр не решался ему перечить: монополист, дескать, и не подвластен мне.

Что касается отзывов людей о работе «Новороссийскгоргаза» и его руководителя, то они порой встречаются настолько жесткие, что в газете их приводить нет никакой возможности. Передадим суть высказываний людей, не указывая фамилий (они есть в редакции) и смягчив риторику.

«Раз пять пыталась пробиться к нему на прием — безрезультатно. С 2020 года договор заключен на подключение газа, всё мною оплачено. До сих пор электричеством вынуждены отапливаться. Расходы сумасшедшие, а газовикам на это, как нам кажется, плевать. Если мы сами трубу не перенесем за свой счет, так без газа и будем сидеть. А как мы перенесем ее? Там суммы выставляли больше миллиона, а у нас ипотека, кредиты.

Через подчиненных гендиректор нам ответил: „Ну, раз не перенесете, то и газа не ждите!” Складывается впечатление, что наши проблемы, да и мы сами для него ничто, даже не вслушивается, дел и забот у него, видите ли, много важных, а мы отрываем...»

«Извините, но говорить об интеллигентности и чуткости, на мой взгляд, здесь не приходится. Кажется, что к барину идешь, как холоп с нижайшим прошением. И откуда у иного начальника такое отношение к людям появляется?»

«Доброе слово о нем? Да вы что! Как там у поэта? „И не повернув головы кочан...” Как это сочетается с депутатством в городской думе, не понимаю, заботы и внимания к нуждам людей, своим избирателям, он ведь по нашему округу, не чувствуется. Куда «Единая Россия» смотрела, рекомендуя его представлять наши интересы в думе?»

Говорят, главное в руководителе — профессионализм, остальное, дескать, второстепенное. В этом можно усомниться, особенно если специфика работы требует взаимодействия с людьми. Главное, на наш взгляд, отношение к человеку, ведь с ним он в первую очередь работает и общается, а не с механизмами. Существовал бы рентген, просвечивающий нутро претендента на должность, не было бы, наверное, такого мнения о горгазе и его гендиректоре у некоторых новороссийцев!

И еще один момент. Складывается впечатление, что в России у «больших папаш» сплошь одаренные дети — должность руководителя им предопределена еще при зачатии.

У героя нашей публикации дикий карьерный рост, в тридцать лет возглавил компанию под четыреста человек штата. Был в Липецке инженером по газу — и тут сразу на гендиректора. Понятно, что людям кажется, будто до простых «челобитчиков» ему и дела нет.

А теперь о сути проблемы, возникшей у домовладельцев Цемдолины, с которой они уже не один год ходят с просьбами в высокие кабинеты АО «Новороссийскгоргаз».

Местная жительница, школьная учительница (можете себе представить, каково интеллигентному педагогу такого рода «общение»?) в 2016 году приобрела дом и в 2018 решила его газифицировать. И что оказалось? Давным-давно выделенный и поставленный на кадастровый учет под ИЖС участок располагался на газовой трубе высокого давления. Труба проходит на расстоянии 5,7 метра от крайней точки дома, а рекомендуемая (подчеркиваем: рекомендуемая!) охранная зона составляет семь метров.

Трубу проложили в далеких шестидесятых годах прошлого столетия, и теперь фактически половина Цемдолины на ней сидит. Добры молодцы — газовики — на кадастровый учет трубу не поставили, под ней не сформировали земельный участок, она не была обозначена специальными знаками. Большой вопрос, насколько законны эти действия, а вернее бездействие, представителей ресурсоснабжающей организации и насколько это бездействие наказуемо. Но это к слову, поскольку проблемы возникли не у организации, а у простых людей.

Что такая ситуация означает при выделении участка для индивидуального жилищного строительства? В частности то, на наш взгляд, что неоформленной трубы документально не существует. И последствия своего недосмотра по всем нормам логики и здравого смысла газовики должны были бы устранять сами. Но это хлопотно, это признание в собственном головотяпстве — проще под угрозой возможности сноса домовладения заставить добросовестных приобретателей за свой счет переносить злополучную трубу.

И вот в прошлом году появляются два иска к жителям Цемдолины — «об устранении нарушения охранной зоны путем сноса объекта капитального строения». Приморский районный суд города Новороссийска заочным (ни повесток о судебных делах, ни обязательной «состязательности сторон»...) решением от 27 мая 2021 года удовлетворил иски в полном объеме. Чем объяснить эту однобокость? Неужто такие связи в суде у газовиков, что можно людей, извините, вот так «нагнуть» даже без уведомления?

В итоге одно заочное решение о сносе дома удалось в суде отменить. И тут начинается какая-то «Санта-Барбара»... А фактически — не поддающаяся здравому разуму волокита.

Казалось бы, можно газовикам от иска и отказаться, но нет! Раз уж нельзя дом снести, надо перенести трубу! Переносите за свой счет, заявляет уважаемая контора.

Ранее, до судебного процесса, была озвучена сумма: миллион двести тысяч рублей! Это для учительницы... Хоть и стоит ее участок на газовой трубе, но газовым потоком в ней она не управляет. Знаете, сколько учителя у нас зарабатывают? Про миллионы они в кино видят да в Интернете читают, ну еще в силу интеллектуального развития своего могут подсчитать, сколько стоит авто «Тойота Лексус NX200t», якобы принадлежащее супруге гендиректора «Новороссийскгоргаза». Сегодняшние цены — 7—9 миллионов рублей. Как водится, сам глава семьи — депутат — безлошаден. Согласно декларации нет у него даже дохлого москвичонка.

Домовладельцы — в прокуратуру: защитите от произвола, вы же на страже прав и свобод граждан России!

Теперь, по словам жителей Цемдолины, им называют другую сумму: в 386 тысяч рублей якобы обойдется вынос трубы. После вмешательства прокурора газовики сбросили стоимость, «войдя в положение».

Позиция представителей компании лично нас даже удивляет. Не знаем, как ее и охарактеризовать, упертостью что ли: тратить под триста тысяч на три уже проведенные судебные экспертизы по трубе на трех дворовых участках и отказывать в переносе. Это же практически столько же, сколько сам перенос стоит. Всё равно нет другой подрядной организации, кроме газовой, которой позволительно такие работы вести. А дорогущие экспертизы обязаны ответить на один-единственный вопрос: труба на кадастре в ЕГРН стоит? Нет? Тогда и охранных зон нет! Неужели это без экспертов непонятно?

И пусть существует куча судебных решений по аналогичным ситуациям в России, в которых обязывают газовиков за свой счет осуществлять вынос труб высокого давления за пределы охранной зоны. Бесполезно.

А позиция Верховного Суда России по аналогичной ситуации изложена в определении Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 16 июня 2020 года (№4-КГ 19-77).

Рассматривалось дело И. В. Носовой, у которой всё абсолютно так же, как и у людей из Цемдолины. Читаем. «Однако какие-либо документы, свидетельствующие об установлении границ охранной зоны газопровода высокого давления и о наличии ограничений (обременении) земельного участка, принадлежащего Носовой И. В. на праве собственности, на котором расположен спорный дом, в материалах дела отсутствуют», — констатирует Верховный Суд России. И делает однозначный вывод: за свой счет, а не за счет домовладельца переносите трубу!

Есть и Обзор практики Верховного Суда РФ от 23 июня 2021 года, в пункте 7 которого прямо указано, что если сведения о трубе или охранной зоне не внесены в ЕГРН, то и дома, находящиеся ближе нужных метров, сносу не подлежат ни при каких обстоятельствах.

Юристы горгаза, конечно, это знать должны и обязаны, но, складывается впечатление, боятся возражать генеральному, окончившему Липецкий машиностроительный колледж да технологический университет по специальности «промышленная теплоэнергетика». Как говорится, как в армии приказали красить зеленым траву, так они и красят. Что бы по этому поводу сами ни думали.

И еще одно наблюдение относительно разумности действий газовиков в Новороссийске, которое появилось в ходе журналистской командировки: только-только сделанный отличный ремонт дороги разрывают, а потом долго через эти ямы прыгают новороссийцы. Путин распорядился: газифицировать бесплатно дома. Приходится исполнять, но как? Кажется, что дело делается просто тяп-ляп. Нет бы вынести стояк и от него вести проводку, но к каждому дому подводят по мере поступления заявок, вот и оказывается в рытвинах недавно качественно сделанная бетонная (это сколько миллионов она стоила!) дорога. Матерятся дорожники, матерятся водители, ругаются жители, а в кабинетах газовиков, видимо, решаются настолько «большие и важные» дела, что на такие мелочи им обращать внимание некогда.

Мы будем следить за ситуацией и реакцией на нее вышестоящих руководителей, надзирающих и контролирующих органов. И естественно, правоохранителей.