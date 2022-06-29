Струговец: После публикации «Роскосмосом» космических снимков центров принятия решений НАТО сайт подвергся DDoS-атаке

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29 июня 2022, 10:09

Снимок станции с флагом, Roscosmos Press/ Global Look Press

Сайт госкорпорации «Роскосмос» опубликовал фотографии центров принятия решений сил НАТО, после чего сайт подвергся мощной DDoS-атаке. Об этом в среду, 29 июня, сообщил глава пресс-службы ведомства Дмитрий Струговец.

«После публикации «Роскосмосом» космических снимков центров принятия решений сайт госкорпорации подвергся DDoS-атаке. На этот раз, в отличие от марта — апреля, не из-за рубежа, а из родного Екатеринбурга», — цитирует RT сообщение чиновника, размещённое им в своём Telegram-канале.

Отметим, накануне «Роскосмос» перед открытием саммита Североатлантического альянса опубликовал спутниковые фотографии с координатами «центров принятия решений» Запада.