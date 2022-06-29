В зоопарке Челябинска объявили об изменении цен на билеты

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

29 июня 2022, 09:07 Анна Семенова

Птицы и звери в челябинском зоопарке всегда рады посетителям. Фото: страница челябинского зоопарка Вконтакте

Вход подорожает на 50-100 рублей.

Повышение цен на что-либо всегда момент неприятный. Однако порой без этого не обойтись. Пришло время переписать условия входа и в челябинском зоопарке. С 1 июля прайс будет следующим: дети от 12 лет и взрослые – 300 рублей, дети 5-11 лет включительно – 150 рублей, студенты очной формы обучения при предъявлении документа – 200 рублей, пенсионеры – 150 рублей. Дети до четырех лет включительно проходят, как и прежне бесплатно. Попасть в контактный зоопарк теперь можно за 80 рублей (дети до двух лет бесплатно). Все льготы сохранились, многодетные семьи раз в месяц в любой удобный день проходят бесплатно, такие же условия для инвалидов и детей-сирот.

В зоопарке подчеркивают, что цены даже при повышении остаются в нашем городе ниже среднего по стране. Челябинцы и гости мегаполиса могут увидеть при посещении 144 вида животных. Всех их нужно кормить, создавать достойные условия.