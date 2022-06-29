И на сопках Владивостока будут яблони цвести?

Аргументы Недели. Владивосток → Общество 13+

29 июня 2022, 06:59

К предстоящему 162-летию Владивостока власти города подготовили разнообразную программу. Жителям краевого центра Приморья предлагают трёхдневные празднества с различными концертами, спортивными и творческими активностями для детей и взрослых, фестивалем воздушных змеев, выступлением духовых оркестров, и даже большим городским пикником... Под торжества задействуют не только центральную площадь и набережную Спортивной Гавани, но и другие открытые площадки, а также скверы.

Скверов в «лучшем городе земли» не так много как того хотелось бы горожанам – острый дефицит зелёных уголков, парков и садов жители постоянно отмечают в различных опросах и социсследованиях. Тем более, что в топонимике Владивостока присутствует немало улиц с более чем говорящими цветущими названиями: Грушевая, Яблоневая, Абрикосовый переулок, Барбарисовая, Вересковая, Вишнёвая, Сиреневая, Сливовая, Черёмуховая. А ещё есть такие удивительные, как Анютинская, Жасминовая, Васильковая, Женьшеневая, Зелёный переулок, Земляничная, Ландышевая, Лукоморье, Малиновая, Рябиновая, Розовая. А также Ёлочная, Дубовая, Ивовая, Пихтовая, Хвойная, Широколиственная… В общем, как в известной песне Юрия Антонова: «…Пройду по Абрикосовой, Сверну на Виноградную, И на Тенистой улице Я постою в тени. Вишнёвые, Грушёвые, Зелёные, Прохладные, Как будто в детство давнее Ведут меня они».

Действительно, как в детстве. У автора этих строк оно прошло на улице Геологов (ныне Прапорщика Комарова), в двухэтажном доме барачного типа, взобравшемся чуть не на самую верхотуру Орлиной сопки. А по соседству, на чётной стороне стоял частный дом, главным украшением которого был довольно приличный вишнёвый сад. Даже добротный забор не мог скрыть всё его майское великолепие, хотя окрестную детвору он, конечно, больше привлекал не своим весенним цветением, а более поздним плодоношением. Уже в новом, XXI веке, бывая изредка в этом уголке Владивостока, всегда с сожалением отмечаю жалкие остатки здешнего былого вишнёвого изобилия.

В изобилии в нашем городе остались лишь пустыри да камни. А вот если бы Вишнёвая улица Владивостока встречала горожан исключительно вишнями в цвету, а Абрикосовая сплошным нежным розовым облаком – к путешествиям за любованием сакурой в Японию наши сограждане интерес скорее всего значительно потеряли.

В обоснованности такого предположения убеждают массовые восхищения горожан и гостей Владивостока отдельными кустами цветущих рододендронов, спирей, сирени или абрикосов. Их сразу начинают фотографировать, или запечатлевать себя на прекрасном фоне и выкладывать фото в соцсети. Несложно представить, что стало бы твориться, появись в городе свой вишнёвый сад. Или целая абрикосовая сопка. Да даже рядовая ромашковая поляна. Что сложного, например, высадить вдоль трамвайной линии (благо, она в городе осталась всего одна) чубушник. Или эффектный рододендрон японский – городской электротранспорт моментально стал бы супер прибыльным, несмотря даже на то, что его цветение длится всего от двух недель до месяца.

Между тем, как настойчиво убеждают горожан ещё со времени проведения на Русском острове встречи лидеров государств-участниц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (саммита АТЭС) в 2012 году, Владивосток преобразился чуть не до неузнаваемости. Если под столь воодушевляющими чиновников и политиков изменениями подразумевается скудость парковых зон в городе, тогда это безусловно так. Ведь к своему грядущему 162-летию теперь уже официальная «столица» Дальневосточного федерального округа (который, напомним, включает 10 субъектов Российской Федерации и занимает более трети территории страны) подошла без наличия хоть сколько-нибудь приличного парка.

Правда, с 2019 года власти вновь активно заговорили о возрождении/реконструкции/благоустройстве/реанимации парка Минного городка и даже приступили к каким-то ремонтным работам на его территории. В который раз жителям вновь обещают вернуть в этот лесной массив жизнь и наполнить его удобствами, развлечениями, весельем и смехом детворы и улыбками взрослых.

ГОРОДСКОЙ САД «ИТАЛИЯ»

Кстати, изначально, когда на берег Золотого Рога под командованием Комарова высадились солдаты 3-й роты 4-го Восточно-Сибирского линейного батальона, все сопки полуострова Муравьёва-Амурского были весьма лесистыми. Это оказалось весьма кстати для строящегося военного поста, довольно быстро ставшего городом. Его улицам пришлось буквально прорубаться в таёжных зарослях и совсем скоро Владивосток, его центральная часть остались без буйного зелёного наряда. Но тогда это мало кого беспокоило – лес был буквально у порога. Правда, с начавшимся бурным развитием потребовалось благоустраивать территорию, в том числе озеленять, разбивать сады, парки, аллеи. Тогда излюбленным местом отдыха горожан на долгие годы стал сад «Италия», обустроенный местным ресторатором Агрести в 1886 году на противоположном берегу Золотого Рога. На протяжении версты по берегу бухты были сооружены лёгкие деревянные веранды и беседки, качели, эстрада для духового оркестра. Зелёный южный берег привлекал горожан, хотя сухопутный путь сюда был неблизким, гораздо короче была переправа, которую на своих юрких лодках обсуживали китайцы. В выходные дни «Италия» буквально гудела от обилия народа. И так продолжалось долгие годы, почти полвека, пока в 1930 году в саду не вырос палаточный городок строителей нового рыбного порта. Сегодня от всего этого остались лишь воспоминания, отдельные обрывки зелени по-над берегом бухты да название автобусной остановки «Детский парк».

И ГДЕ ТЕ ПАРКИ?..

С парками во Владивостоке ещё туже, чем со скверами. Хотя на просторах интернета легко можно отыскать различные документы городской администрации, в которых указывается наличие в краевом центре Приморья аж с десяток парков и шестидесяти скверов. Громкие названия некоторых из них вряд ли знакомы большинству жителей, равно как и их местоположение: Центральный сквер, Писательский, сквер Ветеранов и сквер Комсомольцев… Так же и с парками, на слуху лишь парк Минного городка да Покровский. Но последний, созданный на месте одного из городских кладбищ и революционным решением превращённый в средоточие культуры и отдыха, как-то неудобно считать территорией для безмятежного времяпрепровождения. Только других подходящих мест у нас нет, разве что ещё несколько забытых погостов – одного на склоне сопки в районе улицы Сабанеева, другого близ Невской улицы и бывшего кладбища на Эгершельде.

Но ведь в нашем городе в избытке и других мест для создания парков. Например, сопки, которых во Владивосток природа насоздавала в изобилии. Правда, некоторые из них в последнее время стали довольно активно застраивать, как, например, Орлиную. И всё же даже здесь ещё остались островки зелёных посадок. Властям краевого центра даже предлагают создать благоустроенную общественную территорию на сопке Орлиное гнездо. С такой идеей к главе Владивостока Константину Шестакову обратился архитектор и руководитель бюро Concrete Jungle Феликс Машков.

«Сопки – очень важная часть идентичности Владивостока. Если посмотреть на план города, то можно увидеть, что двадцать пять основных высот практически равномерно распределены по всем районам и находятся в шаговой доступности для горожан. Поэтому сопки Владивостока могут вполне естественным образом стать популярными общественными пространствами», – считает Феликс Машков.

Не изуродовал бы парк и сопку Холодильник. Пример сопки Бурачека и Нагорного парка в этом только убеждают.

А вот городского сада во Владивостоке вовсе нет. Правда, выступая на минувшей неделе с отчётом о работе администрации в 2021 году, градоначальник Константин Шестаков в перечне задумок властей краевого центра как сделать город комфортным для жизни назвал и идею создать «огромный зелёный парк в районе Ботанического сада». Но пригород Владивостока и так на деле является огромным природным парком, а Ботанический сад-институт Дальневосточного отделения РАН, являющийся особо охраняемой природной территорией, давно стал популярнейшим местом познавательного отдыха для горожан и гостей столицы Дальневосточного федерального округа. Впрочем, возможно воплощение в жизнь обнародованной главой идеи поможет сохранить «зелёные лёгкие» города и защитить их от настырного натиска застройщиков, что уже неплохо.

ПО ГАЗОНАМ НЕ ХОДИТЬ

Пока же не то чтобы парки и «зелёные лёгкие», даже газоны во Владивостоке сохранить не удаётся. И вроде городские власти приняли муниципальный правовой акт, защищающий травяной покров на улицах краевого центра Приморья. И даже предусмотрели наказание за его нарушение. Но автомобилистов Владивостока штрафы не пугают, к тому же выписывают их от случая к случаю и лишь отдельным автовладельцам. В администрации города призывают жителей проявлять активную гражданскую позицию и сообщать о припаркованных на газонах автомобилях в административные комиссии, подтверждая нарушения фотографиями. Горожане же «стучать» на соседей явно не торопятся, понимая, что с парковками дела в дальневосточной столице ничуть не лучше, чем с парками. Автомобильная общественность Владивостока (если, конечно, такая в природе вообще существует) проблемы вроде как не замечает или не считает парковку на газонах проблемой. В итоге каждой весной тратятся немалые бюджетные деньги на завоз новой земли для утрамбованных машинами газонов, на посев травы, после чего всё это вновь разносится колёсами по дорогам. Автовладельцы сетуют, и справедливо, на недостаток мест для парковок, но оформить свои претензии в коллективное требование к властям по созданию в городе необходимой инфраструктуры не могут, либо не хотят. А отцам города, похоже, не до таких мелочей, их беспокоят более насущные задачи, а парки и газоны подождут.

Самое досадное, что такое наплевательское отношение к зелёному наряду города наблюдают наши дети. Для них вытоптанные газоны, лысые сопки, вырубка деревьев становятся нормой жизни. А когда они с родителями или, став чуть взрослее, уже сами попадают за пределы Владивостока, в те города, где есть и парки, и целые рощи цветущих абрикосов, вишен или слив, у них появляется стойкое желание сменить своё место жительства…

ВЛАДИВОСТОКУ НЕОБХОДИМ СВОЙ НАЦПАРК

Не допустить уничтожения зелёного щита Владивостока уже давно призывает директор Ботанического сада-института Дальневосточного отделения Российской Академии наук член-корреспондент РАН Павел Витальевич Крестов. Ещё весной прошлого года он выступил с предложением реанимировать идею создания в осевой части полуострова Муравьёва-Амурского национального парка.

«На полуострове Муравьева-Амурского, где расположен Владивосток, сохранилась одна из особо значимых в плане генетической стабильности вида популяций калопанакса семилопастного. Этот вид – величественное и красивейшее дерево – представляет огромную природоохранную ценность не только сам по себе, он индицирует уникальные экологические условия, в которых формируются столь же уникальные экосистемы хвойно-широколиственных лесов. Которые, в свою очередь, являются местообитаниями других редчайших видов растений и животных, включённых в Красные книги федерального и регионального уровней. Калопанакс НЕ растёт вне этих экосистем. Его пересадка в неподходящие условия не будет иметь успеха. В его ксилеме, как и у нас, – субстанция, наполненная дальневосточной сущностью. Он – наш Человек.

Сейчас мы как никогда близки к точке невозврата: из Владивостока уезжают, Владивосток утратил статус студенческого города, производства нет, ресурсы изымаются по колониальному сценарию».

Директор Ботсада также обращает внимание на ещё одну городскую проблему: «Сейчас у нас застраиваются сопки, чего делать категорически нельзя, потому что наличие леса на сопках регулирует ветровой режим, температурный режим, вообще среду в городе. Если там создадут насаждения, то городская среда изменится к лучшему. Деревья имеют огромное значение в жизни города. Это не только кислород, но и, например, транспирация: вода испаряется из листьев и охлаждает пространство у древесных насаждений. В парках и скверах всегда прохладнее в жару, чем вне парков. Необходимо, чтобы эту функцию выполняли быстрорастущие деревья».

КЛУМБЫ ВМЕСТО ПАРКОВ

В администрации города сообщают, что бригады муниципального учреждения «Зелёный Владивосток» ежедневно выполняют формовочную или санитарную обрезку деревьев, по некоторым адресам проводят реконструкцию зелёных насаждений с полной или частичной заменой больных и увядающих деревьев и кустарников. С начала года санитарная, формовочная или омолаживающая обрезки проведены на улицах Октябрьской, Партизанском проспекте, проспекте 100-летия Владивостока, проспекте Красного Знамени и на Депутатской аллее. Аварийные деревья убирают с улиц Владивостока и заменяют их новыми – уже высадили около 300 деревьев и более 1000 кустарников.

Также продолжаются работы по созданию нового сквера рядом с остановкой общественного транспорта у оперного театра (Приморской сцены Мариинского театра). Здесь уже высадили вишни Саржента, сирень Амурскую и Венгерскую, спирею Вангутта но основным видом стал рододендрон – остроконечный (который, напомним, является официальным символом Владивостока), Кемпфера, сихотинский и Шлиппенбаха. Планируется, что работы будут завершены уже в июле.

Такое усердие заслуживает похвалы. Но появление отдельных новых зелёных островков проблему отсутствия городского парка или сада не решает.

Сергей СЕМЁНОВ